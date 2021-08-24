Один из авторов комиксов DC шокировал фанатов, что новый супермен будет нетрадиционной ориентации

Бывший художник DC Comics Итан Ван Скивер ведёт стрим на YouTube-канале ComicArtistPro Secrets. На прошлой неделе во время очередного эфира мужчина вдруг заговорил о репрезентации ЛГБТК-персонажей в комиксах. Так, Итан начал рассуждать о негласном правиле, которое установилось в последние годы в индустрии: в каждой истории должен быть по крайней мере один квир-герой. Сразу после этого иллюстратор начал говорить о Супермене. Зрители напряглись.

Я только что узнал. У меня есть небольшая новость по поводу планов DC. Пока что этого никто не знает. На самом деле это даже никто не объявил, кроме меня. Ситуация такая... по поводу Супермена... думаю, Кларку Кенту пора попрощаться Итан Ван Скивер

После этого Итан поделился, что Кларк — персонаж по-настоящему старый, так что пришло время его заменить. На смену придёт Джонатан Кент, сын Супермена и журналистки Лоис Лейн. И вскоре после этого, утверждает Ван Скивер, DC объявит, что новый герой — гей. Новость наделала много шума. Одни фанаты истории Супермена в восторге, другие — в ужасе. Но стоит ли вообще обращать внимание на слова Итана?

Фото © Instagram / henrycavill

Дело в том, что Ван Скивер уже несколько лет не сотрудничает с DC Comics и, откуда у него такая информация, неизвестно. Кроме того, мужчина поддерживает движение Comicsgate, которое выступает против гендерного, расового и т.д. разнообразия в комиксах. К тому же позже в трансляции мужчина лично выразил своё недовольство по поводу перспективы появления супергероя-гея. "Они идут за вашими детьми", — сказал Итан.

Подтверждений словам Ван Скивера нет. Однако пока что действующие создатели Супермена его заявление также и не опровергли.