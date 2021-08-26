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Девушка выглядит как мистер Бин, но макияж превратил её в такую красотку, что невозможно пройти мимо

Фабиола Баглиери из Рима с детства понимала, что она совсем не соответствует общепринятым идеалам красоты. Но спустя годы девушка об этом не беспокоится, ведь на её стороне хороший макияж.

26 августа, 16:04

Кадры из видео © TikTok/fabiola.baglieri

Глаза навыкат, непропорционально большие губы — всё это редко увидишь у моделей, красующихся в рекламных кампаниях мировых брендов. Так что повзрослев, итальянка сразу начала учиться макияжу, осознавая, что это здорово облегчит ей жизнь. В итоге девушка не только умеет скрывать все свои недостатки внешности, но и умудрилась прославиться на этом.

Недавно Фабиола опубликовала ролик с очередным преображением из мистера Бина в модель уровня Кайли Дженнер. Ну разве кто-то может поспорить с тем, что она красотка?

Кадры из видео © TikTok/fabiola.baglieri

За несколько дней видео набрало больше 30 миллионов просмотров! В комментариях — тысячи шокированных пользователей. Все, конечно, знают, что макияж может изменить человека, но чтобы настолько — никто даже не думал. Девушки начали подозревать, что они как-то неправильно пользуются своей косметичкой.

Кажется, мне досталась бракованная косметика

alligraz

Обожаю, когда красивые люди не боятся показывать себя с другой стороны

fufiloid

ЧТО??? У МЕНЯ МУРАШКИ ААААААААААААААААА

linnefery

Кадры из видео © TikTok/fabiola.baglieri

Кадры из видео © TikTok/fabiola.baglieri

Это уже не первый раз, когда Фабиола привлекла внимание тиктокеров, да и вообще пользователей соцсетей по всему миру. Лайф уже писал про красотку в начале весны. Сейчас на аккаунт девушки подписано больше 400 тысяч человек, восхищающихся её умением пользоваться косметикой, пишет Mirror.

Девушка преобразилась из дурнушки в невероятную красотку за считаные минуты, и магия тут ни при чём

Девушка преобразилась из дурнушки в невероятную красотку за считаные минуты, и магия тут ни при чём

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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