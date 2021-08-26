Девушка выглядит как мистер Бин, но макияж превратил её в такую красотку, что невозможно пройти мимо

Фабиола Баглиери из Рима с детства понимала, что она совсем не соответствует общепринятым идеалам красоты. Но спустя годы девушка об этом не беспокоится, ведь на её стороне хороший макияж.