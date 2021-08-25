Полине Гагариной пришлось оправдываться за трюк в новом клипе, который она якобы выполняла сама
Певица угодила в неприятный скандал, из-за которого на неё ополчились многие пользователи Сети и профессиональные каскадёры.
В последние несколько дней 34-летней певице Полине Гагариной пришлось нелегко, а всё из-за разразившегося скандала с её новым клипом. На вопрос подписчика звезда ответила, что сама выполняла все трюки (а именно падение из машины на полном ходу), но с ней громко не согласились профессиональные дублёры и каскадёры. Поэтому певице пришлось прокомментировать своё высказывание в сторис.
Видео © Instagram / gagara1987
На вопрос, выполняю ли я в новом клипе трюки самостоятельно, я, конечно же, ответила, что да, это я. И попросила поклонников увеличить изображение. Мне кажется, там очевидно, что это дублёрша. Но, наверное, очевидно только мне
Фото © Instagram / karina____asmus
Звезда объяснила свои действия и поблагодарила гимнастку Светлану Токарскую, которая и выполняла трюк вместо Полины. Правда, несмотря ни на что, извиняться артистка не стала, хотя её поступок и обидел многих, а её ответ подписчику не сочетается с тем, что она говорит теперь. На ложные заявления певицы впервые обратила внимание сестра Кристины Асмус — Карина, которая сама является профессиональной дублёршей.
Она рассказала об отличной работе коллеги Светланы Токарской и попросила больших звёзд не умалять заслуги каскадёров. "Артисты часто говорят, что опасные и сложные вещи на съёмках они делали сами! Мы искренне не понимаем, почему вы стесняетесь говорить о нашей профессии?! Ведь каскадёры рискуют жизнью (!) ради того, чтобы ваш герой был крут в кадре!" — возмущалась в публикации Карина.
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