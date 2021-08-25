Полине Гагариной пришлось оправдываться за трюк в новом клипе, который она якобы выполняла сама

В последние несколько дней 34-летней певице Полине Гагариной пришлось нелегко, а всё из-за разразившегося скандала с её новым клипом. На вопрос подписчика звезда ответила, что сама выполняла все трюки (а именно падение из машины на полном ходу), но с ней громко не согласились профессиональные дублёры и каскадёры. Поэтому певице пришлось прокомментировать своё высказывание в сторис.

Видео © Instagram / gagara1987

На вопрос, выполняю ли я в новом клипе трюки самостоятельно, я, конечно же, ответила, что да, это я. И попросила поклонников увеличить изображение. Мне кажется, там очевидно, что это дублёрша. Но, наверное, очевидно только мне Полина Гагарина

Фото © Instagram / karina____asmus

Звезда объяснила свои действия и поблагодарила гимнастку Светлану Токарскую, которая и выполняла трюк вместо Полины. Правда, несмотря ни на что, извиняться артистка не стала, хотя её поступок и обидел многих, а её ответ подписчику не сочетается с тем, что она говорит теперь. На ложные заявления певицы впервые обратила внимание сестра Кристины Асмус — Карина, которая сама является профессиональной дублёршей.

Фото © Instagram / gagara1987