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Дочка Джуда Лоу выросла его полной копией, если бы он был красивой девушкой в маленьком бикини

Девушка к 20 годам добилась успеха в модельном бизнесе и решила пойти по стопам знаменитого папы.

3 сентября, 15:09

Фото © Instagram / lirisaw

Айрис Лоу поделилась в "Инстаграме" откровенными кадрами с отдыха, на котором она позировала в маленьком радужном бикини. Никто не остался равнодушным, ведь по красоте 20-летняя девушка ничем не уступает своему знаменитому отцу. А её короткая стрижка лишь подчеркнула все достоинства: подкачанное тело, красивые формы и идеальный загар.

Фото © Instagram / lirisaw

Фото © Instagram / lirisaw

В комментариях Айрис, конечно же, засыпали комплиментами, подчеркнув, что она унаследовала от своего папы Джуда Лоу всё лучшее.

Скульптура совершенных пропорций. Ты божественна

Usaricardo

Осторожно, очень горячо

Irislaw.updates

Фото © Instagram / lirisaw

Фото © Instagram / lirisaw

Впрочем, девушка постоянно балует своих подписчиков, которых набралось уже полмиллиона, откровенными фото. Айрис решила использовать по максимуму свои внешние данные, поэтому она работает моделью. Также девушка недавно дебютировала в качестве актрисы в сериале "Пистолет", который рассказывает о расцвете британского панка.

Фото © Instagram / lirisaw

Фото © Instagram / lirisaw

Мамой Айрис является актриса Сэйди Фрост, с которой Джуд Лоу познакомился во время съёмок фильма "Шопинг". Пара поженилась в 1997 году, после чего у них родилось трое детей. Впрочем, любовь сохранить так и не удалось. В октябре 2003 года звёзды развелись.

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Кищук показала смелые фото, где прикрыла тонкими лентами грудь, которая после родов стала ещё пышнее

Авторы
Мария Паламарчук
Мария Паламарчук

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