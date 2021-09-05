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На стройке нашли колючий комок глины, который чудом удалось отмыть, ведь внутри оказался ёжик

Казалось бы, жизнь ёжиков — рай на земле. Врагов мало, а еды в лесу навалом. Но и у колючих малышей не всё гладко. Герой этого материала чуть не умер из-за людей. Но они его и спасли.

5 сентября, 06:00

Фото © Facebook / londoncolneyhedgehogrescue

На прошлой неделе в Сент-Олбансе, Англия, на одной стройке рабочие выкопали большую траншею. Отправляясь на выходные, они прикрыли яму досками, но на стыке всё равно осталось небольшое отверстие, в которое заглянула любопытная ежиха. Малышка грохнулась в яму, но это лишь полбеды. Пытаясь вылезти, она вся перепачкалась в глине. Вернувшиеся после отдыха строители сначала даже не поняли, что оказалось в траншее. Когда стало ясно, что за комок перед ними, бригада вызвала сотрудников местного сообщества спасения ёжиков London Colney Hedgehog Rescue.

Фото © Facebook / londoncolneyhedgehogrescue

Фото © Facebook / londoncolneyhedgehogrescue

Ежиху тут же повезли в штаб, где мыли её, пока не избавились от последних следов глины. Дело оказалось затратным: ушло больше получаса и куча воды и специальных моющих средств, безопасных для ежей. Но в итоге самка вернулась к своему первозданному виду.

Из-за того, что ей было так холодно, нам было трудно расслабить её, чтобы она расправилась из оборонительной позиции. Если бы мы сначала согрели её (а это базовая первая помощь по прибытии в центр), глина бы натвердо засохла. Мы также должны были следить, чтобы она не всасывала мутную воду

Эстер Чант

Сотрудница London Colney Hedgehog Rescue

Фото © Facebook / londoncolneyhedgehogrescue

Фото © Facebook / londoncolneyhedgehogrescue

Когда ежиху спасли, ей решили дать кличку. Долго думать не пришлось — назвали Клэйлой (от. английского clay — глина).

Отпускать на волю Клэйлу не торопятся. Ещё пару недель малышка проведёт под присмотром специалистов, прежде чем они выпустят её в ближайшем саду, пишет Daily Mail.

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Ветеринары спасли собаку с запущенной раной на голове, и сейчас эту белоснежную красавицу не узнать

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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