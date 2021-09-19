Юмористка может продать любое барахло, ведь её смешная реклама буквально гипнотизирует покупателей

Проект Trash Sells Trash (Отброс продаёт отбросы) появился в конце прошлого года. Американка вдруг осознала, как много бесполезного хлама за годы накопилось в её доме. Организовывать традиционную для этих случаев гаражную распродажу было не вариант — пандемия в самом разгаре. Поэтому девушка решила создать Facebook-группу, в которой она бы публиковала все "лоты".

Но как привлечь потенциальных клиентов? Ключ к продажам оказался в юморе

Фото © Facebook / Trash Sells Trash

Хлам, который юмористка находила у себя в подвале и на чердаке, она фотографировала в самых неожиданных локациях, разыгрывая забавные сценки. Так, установка стерилизации баночек для детского питания превратилась в джакузи, а аквариумы и необходимое оборудование "рекламировала" русалка.

Фото © Facebook / Trash Sells Trash

А пытаясь продать свой ламинатор за 50 фунтов стерлингов (всего 5 тысяч рублей), девушка устроила нечто, напоминающее кадр из фильмов ужасов или видеоинструкции, как пользоваться аппаратом. На фото девушка кричит, а из машинки выходят её заламинированные руки. "Очень мощно. Используйте с осторожностью", — отметила юмористка

Фото © Facebook / Trash Sells Trash

Меньше чем за год существования группы на неё подписалось почти полторы тысячи человек. Немного, но вполне достаточно, чтобы избавиться от скопившегося барахла. Когда юмористка что-то продаёт, она не удаляет пост — просто отмечает на нём "ПРОДАНО!" и оставляет, чтобы другие тоже могли посмеяться, пишет Daily Star

Фото © Facebook / Trash Sells Trash

Кстати, посты девушки, которая даже не раскрывает своё имя, настолько смешные, что многие из участников группы уверены, что это всё лишь шутка. Для таких юмористка оставила послание в описании страницы: "Всё действительно продаётся!"