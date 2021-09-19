Юмористка может продать любое барахло, ведь её смешная реклама буквально гипнотизирует покупателей
Что только не делают люди, чтобы избавиться от ненужного барахла! Организуют гаражные распродажи, выкладывают на "Авито", соседские чатики... Героиня этого материала подошла к процессу с юмором.
Проект Trash Sells Trash (Отброс продаёт отбросы) появился в конце прошлого года. Американка вдруг осознала, как много бесполезного хлама за годы накопилось в её доме. Организовывать традиционную для этих случаев гаражную распродажу было не вариант — пандемия в самом разгаре. Поэтому девушка решила создать Facebook-группу, в которой она бы публиковала все "лоты".
Но как привлечь потенциальных клиентов? Ключ к продажам оказался в юморе
Хлам, который юмористка находила у себя в подвале и на чердаке, она фотографировала в самых неожиданных локациях, разыгрывая забавные сценки. Так, установка стерилизации баночек для детского питания превратилась в джакузи, а аквариумы и необходимое оборудование "рекламировала" русалка.
А пытаясь продать свой ламинатор за 50 фунтов стерлингов (всего 5 тысяч рублей), девушка устроила нечто, напоминающее кадр из фильмов ужасов или видеоинструкции, как пользоваться аппаратом. На фото девушка кричит, а из машинки выходят её заламинированные руки. "Очень мощно. Используйте с осторожностью", — отметила юмористка
Меньше чем за год существования группы на неё подписалось почти полторы тысячи человек. Немного, но вполне достаточно, чтобы избавиться от скопившегося барахла. Когда юмористка что-то продаёт, она не удаляет пост — просто отмечает на нём "ПРОДАНО!" и оставляет, чтобы другие тоже могли посмеяться, пишет Daily Star
Кстати, посты девушки, которая даже не раскрывает своё имя, настолько смешные, что многие из участников группы уверены, что это всё лишь шутка. Для таких юмористка оставила послание в описании страницы: "Всё действительно продаётся!"
WOW-news
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