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Юмористка может продать любое барахло, ведь её смешная реклама буквально гипнотизирует покупателей

Что только не делают люди, чтобы избавиться от ненужного барахла! Организуют гаражные распродажи, выкладывают на "Авито", соседские чатики... Героиня этого материала подошла к процессу с юмором.

19 сентября, 06:00

Фото © Facebook / Trash Sells Trash

Проект Trash Sells Trash (Отброс продаёт отбросы) появился в конце прошлого года. Американка вдруг осознала, как много бесполезного хлама за годы накопилось в её доме. Организовывать традиционную для этих случаев гаражную распродажу было не вариант — пандемия в самом разгаре. Поэтому девушка решила создать Facebook-группу, в которой она бы публиковала все "лоты".

Но как привлечь потенциальных клиентов? Ключ к продажам оказался в юморе

Фото © Facebook / Trash Sells Trash

Фото © Facebook / Trash Sells Trash

Хлам, который юмористка находила у себя в подвале и на чердаке, она фотографировала в самых неожиданных локациях, разыгрывая забавные сценки. Так, установка стерилизации баночек для детского питания превратилась в джакузи, а аквариумы и необходимое оборудование "рекламировала" русалка.

Фото © Facebook / Trash Sells Trash

Фото © Facebook / Trash Sells Trash

А пытаясь продать свой ламинатор за 50 фунтов стерлингов (всего 5 тысяч рублей), девушка устроила нечто, напоминающее кадр из фильмов ужасов или видеоинструкции, как пользоваться аппаратом. На фото девушка кричит, а из машинки выходят её заламинированные руки. "Очень мощно. Используйте с осторожностью", — отметила юмористка

Фото © Facebook / Trash Sells Trash

Фото © Facebook / Trash Sells Trash

Меньше чем за год существования группы на неё подписалось почти полторы тысячи человек. Немного, но вполне достаточно, чтобы избавиться от скопившегося барахла. Когда юмористка что-то продаёт, она не удаляет пост — просто отмечает на нём "ПРОДАНО!" и оставляет, чтобы другие тоже могли посмеяться, пишет Daily Star

Фото © Facebook / Trash Sells Trash

Фото © Facebook / Trash Sells Trash

Кстати, посты девушки, которая даже не раскрывает своё имя, настолько смешные, что многие из участников группы уверены, что это всё лишь шутка. Для таких юмористка оставила послание в описании страницы: "Всё действительно продаётся!"

Фото © Facebook / Trash Sells Trash

Фото © Facebook / Trash Sells Trash

Юмористка поиздевалась над Гвинет Пэлтроу, повторив её голое фото в грязи, но с одним отличием

Юмористка поиздевалась над Гвинет Пэлтроу, повторив её голое фото в грязи, но с одним отличием

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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