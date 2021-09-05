Бездомный пёс выжил, когда его сбила машина на скорости 129 км/ч, ведь произошло настоящее чудо
Хвостатый бедолага пережил ужасные минуты и натерпелся страха, однако теперь ему оказывают помощь и ищут любящую семью.
Лихой водитель мчался по шоссе в Италии со скоростью 129 км/ч, как вдруг почувствовал глухой удар. К несчастью, автолюбитель сбил белого бездомного пса, который почему-то оказался посреди дороги.
Ожидая худшего, водитель выбежал из машины. Однако то, что он увидел, потрясло его до глубины души. Пёс остался жив — он застрял в радиаторной решётке, что, вероятно, и сыграло решающую роль. Вскоре на место прибыли ветеринары. Одним из первых приехал Джимми Дотти, который тоже был поражён тем, что животное не погибло в такой аварии, пишет The Dodo.
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После обследования выяснилось, что у хвостатого бедняги нет серьёзных травм — например, перелома позвоночника или повреждения головного мозга. Пушистик лишь сломал переднюю лапку. Четверолапому пациенту оказали необходимую помощь и дали кличку Парафлю. Пока пёсик восстанавливается, ему ищут любящих хозяев, которые будут защищать питомца от всех невзгод.
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