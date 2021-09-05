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Бездомный пёс выжил, когда его сбила машина на скорости 129 км/ч, ведь произошло настоящее чудо

Хвостатый бедолага пережил ужасные минуты и натерпелся страха, однако теперь ему оказывают помощь и ищут любящую семью.

5 сентября, 13:00

Фото © Facebook / Jimmy Dotti

Лихой водитель мчался по шоссе в Италии со скоростью 129 км/ч, как вдруг почувствовал глухой удар. К несчастью, автолюбитель сбил белого бездомного пса, который почему-то оказался посреди дороги.

Фото © Facebook / Jimmy Dotti

Фото © Facebook / Jimmy Dotti

Ожидая худшего, водитель выбежал из машины. Однако то, что он увидел, потрясло его до глубины души. Пёс остался жив — он застрял в радиаторной решётке, что, вероятно, и сыграло решающую роль. Вскоре на место прибыли ветеринары. Одним из первых приехал Джимми Дотти, который тоже был поражён тем, что животное не погибло в такой аварии, пишет The Dodo.

Я долгие годы спасаю животных, но могу сказать, что это один из самых чудесных случаев

Джимми Дотти

Фото © Facebook / Jimmy Dotti

Фото © Facebook / Jimmy Dotti

После обследования выяснилось, что у хвостатого бедняги нет серьёзных травм — например, перелома позвоночника или повреждения головного мозга. Пушистик лишь сломал переднюю лапку. Четверолапому пациенту оказали необходимую помощь и дали кличку Парафлю. Пока пёсик восстанавливается, ему ищут любящих хозяев, которые будут защищать питомца от всех невзгод.

Фото © Facebook / Jimmy Dotti

Фото © Facebook / Jimmy Dotti

Парафлю — действительно хороший пёс. Он сделает семью, которая его приютит, очень счастливой

Джимми Дотти

Пёс портит любое фото, превращаясь в желе на руках у хозяина, и результат рассмешит абсолютно каждого

Пёс портит любое фото, превращаясь в желе на руках у хозяина, и результат рассмешит абсолютно каждого

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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