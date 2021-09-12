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Пасечник за 30 лет превратился в живой улей, который облепили тысячи пчёл, и вот в чём его секрет

В таком виде Ндаисаба спокойно ходит по деревне, вызывая удивлённые возгласы и восхищение местных жителей.

12 сентября, 14:00

Фото © YouTube / PatrynWorldLatestNew

Жителя Руанды соседи не просто так прозвали королём пчёл — это сразу становится понятно, стоит лишь раз взглянуть на него. Ндаисаба с самого детства ухаживал за пасекой, которая позже досталась ему от родителей. Больше 30 лет парень провёл в окружении пчёл, поэтому научился некоторым хитростям.

Фото © YouTube / PatrynWorldLatestNew

Фото © YouTube / PatrynWorldLatestNew

Превращаясь в настоящий улей, Ндаисаба гуляет по деревне, пока прохожие глазеют на него и боятся подойти. Самого пасечника пчёлы не жалят, они привыкли к нему и просто ползают по всему телу. Роятся вокруг мужчины они не просто так — Ндаисаба рассказывает, что существует действенный способ, пишет Lad Bible.

Фото © YouTube / PatrynWorldLatestNew

Фото © YouTube / PatrynWorldLatestNew

Сперва нужно найти пчелиную королеву, а потом привязать её к себе леской. Тогда остальные пчёлы бросятся на поиски королевы, а, найдя её, окружат и будут защищать от любой напасти. В таком виде они могут просидеть на Ндаисабе долгое время. Многие местные жители даже просят обучить их этому трюку, и мужчина никогда не отказывается.

Турист отправил семье фото со скалы, предсказав, что уже в следующее мгновение он сорвётся вниз

Турист отправил семье фото со скалы, предсказав, что уже в следующее мгновение он сорвётся вниз

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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