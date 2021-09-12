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Тату-модель, у которой на теле не осталось живого места, показала, как невинно выглядела 5 лет назад

За это время девушка успела превратить своё тело в холст, который поклонники считают произведением искусства.

12 сентября, 13:00

Фото © Instagram / fallenmoon13

26-летняя Бриана Тодд из Коннектикута, США, является тату-моделью, которая не жалеет денег на своё пристрастие. Сейчас её сложно представить без замысловатых рисунков на теле, но девушка показала в "Инстаграме", что пять лет назад была в самом начале своего пути. "2016 vs 2021", — подписала брюнетка.

Фото © Instagram / fallenmoon13

Фото © Instagram / fallenmoon13

Бриана выложила коллаж, на котором слева предстала с короткой стрижкой и почти чистой кожей. Тату покрывали только части рук и небольшой участок на животе. Справа модель прикрепила свежее фото, где можно заметить, что места для тату на ней почти не осталось.

Фото © Instagram / fallenmoon13

Фото © Instagram / fallenmoon13

Фанатов поразила разница во внешнем виде, однако они отметили, что на обоих снимках Бриана выглядит прекрасно. А некоторых она даже вдохновила на то, чтобы тоже покрыть свою кожу узорами.

На обоих фото выглядишь мило


Axci95

Это цель! Хочу быть ходячим произведением искусства

Baker_mama_bear

Фото © Instagram / fallenmoon13

Фото © Instagram / fallenmoon13

Действительно красивая женщина

Caribou.quebec

Как хорошее вино

Pickupapancakee

В "Инстаграме" на эффектную модель подписано более 530 тысяч человек, также у неё есть страницы в "Тиктоке" и OnlyFans, где можно продавать свой откровенный контент. Девушка питает пристрастие не только к тату, но и к животным — в её аккаунте нередко появляются фото с любимой собакой.

Рита Ора показала настолько жаркие снимки в бикини, что соблазнит даже самых бесчувственных мужчин

Рита Ора показала настолько жаркие снимки в бикини, что соблазнит даже самых бесчувственных мужчин

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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