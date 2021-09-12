Тату-модель, у которой на теле не осталось живого места, показала, как невинно выглядела 5 лет назад
За это время девушка успела превратить своё тело в холст, который поклонники считают произведением искусства.
26-летняя Бриана Тодд из Коннектикута, США, является тату-моделью, которая не жалеет денег на своё пристрастие. Сейчас её сложно представить без замысловатых рисунков на теле, но девушка показала в "Инстаграме", что пять лет назад была в самом начале своего пути. "2016 vs 2021", — подписала брюнетка.
Бриана выложила коллаж, на котором слева предстала с короткой стрижкой и почти чистой кожей. Тату покрывали только части рук и небольшой участок на животе. Справа модель прикрепила свежее фото, где можно заметить, что места для тату на ней почти не осталось.
Фанатов поразила разница во внешнем виде, однако они отметили, что на обоих снимках Бриана выглядит прекрасно. А некоторых она даже вдохновила на то, чтобы тоже покрыть свою кожу узорами.
На обоих фото выглядишь мило
Это цель! Хочу быть ходячим произведением искусства
Действительно красивая женщина
Как хорошее вино
В "Инстаграме" на эффектную модель подписано более 530 тысяч человек, также у неё есть страницы в "Тиктоке" и OnlyFans, где можно продавать свой откровенный контент. Девушка питает пристрастие не только к тату, но и к животным — в её аккаунте нередко появляются фото с любимой собакой.
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