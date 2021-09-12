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Бодибилдер поймал дедушку на слове, что тот за месяц добьётся большего, и результат его насмешил

Мэтт не ожидал, что ещё встретит этого незнакомого пенсионера, однако их пути пересеклись вновь, набрав 8,1 миллиона просмотров.

12 сентября, 12:00

Фото © TikTok / mattgreggo

Бодибилдер и тренер Мэтт Грегго из Пенсильвании, США, постоянно выкладывает в соцсети фото и видео с тренировок и результаты его трудов. Чаще всего парень снимает свою фигуру с бугрящимися мышцами в туалете спортзала — там и просторнее, и свет лучше. И нередко у него случаются забавные встречи с незнакомцами, которые поражаются его фигуре.

Видео © TikTok / mattgreggo

Одним из таких любителей спорта стал дедушка, который уверенно заявил Мэтту, что станет больше, чем бодибилдер, и всего лишь за месяц. Парень поймал смелого пенсионера на слове и посмеялся над ним, выложив короткий ролик в "Тиктоке". Дедушка понравился многим пользователям Сети, став своеобразной знаменитостью.

Фото © TikTok / mattgreggo

Фото © TikTok / mattgreggo

Эта встреча произошла год назад, и с тех пор Мэтт пенсионера больше не видел — до недавнего времени. Парень снова снимался в туалете, когда в помещение зашёл тот же дедуля. Мэтт тут же узнал его и рассказал о популярном теперь ролике. Тогда пенсионер не растерялся и продемонстрировал свои результаты. Что и сказать, дедушка не наврал — он стал больше Мэтта. Правда, только в районе талии.

Фото © TikTok / mattgreggo

Фото © TikTok / mattgreggo

Он сдержал слово, молоток!

Sex.demons

Он так искренне улыбнулся, когда узнал тебя. Это очень мило!

Lucky1of2

Ооо, он должен записаться к тебе на тренировки! Это будет так круто!

Orunitia99

Пожарный мечтал сняться для календаря с горячими коллегами и уже через полгода сбросил 25 кг

Пожарный мечтал сняться для календаря с горячими коллегами и уже через полгода сбросил 25 кг

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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