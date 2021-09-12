Бодибилдер поймал дедушку на слове, что тот за месяц добьётся большего, и результат его насмешил
Мэтт не ожидал, что ещё встретит этого незнакомого пенсионера, однако их пути пересеклись вновь, набрав 8,1 миллиона просмотров.
Бодибилдер и тренер Мэтт Грегго из Пенсильвании, США, постоянно выкладывает в соцсети фото и видео с тренировок и результаты его трудов. Чаще всего парень снимает свою фигуру с бугрящимися мышцами в туалете спортзала — там и просторнее, и свет лучше. И нередко у него случаются забавные встречи с незнакомцами, которые поражаются его фигуре.
Видео © TikTok / mattgreggo
Одним из таких любителей спорта стал дедушка, который уверенно заявил Мэтту, что станет больше, чем бодибилдер, и всего лишь за месяц. Парень поймал смелого пенсионера на слове и посмеялся над ним, выложив короткий ролик в "Тиктоке". Дедушка понравился многим пользователям Сети, став своеобразной знаменитостью.
Эта встреча произошла год назад, и с тех пор Мэтт пенсионера больше не видел — до недавнего времени. Парень снова снимался в туалете, когда в помещение зашёл тот же дедуля. Мэтт тут же узнал его и рассказал о популярном теперь ролике. Тогда пенсионер не растерялся и продемонстрировал свои результаты. Что и сказать, дедушка не наврал — он стал больше Мэтта. Правда, только в районе талии.
Он сдержал слово, молоток!
Он так искренне улыбнулся, когда узнал тебя. Это очень мило!
Ооо, он должен записаться к тебе на тренировки! Это будет так круто!
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