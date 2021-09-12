Бодибилдер поймал дедушку на слове, что тот за месяц добьётся большего, и результат его насмешил

Мэтт не ожидал, что ещё встретит этого незнакомого пенсионера, однако их пути пересеклись вновь, набрав 8,1 миллиона просмотров.