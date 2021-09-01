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К 1 сентября открыли памятник Гарри Поттеру, который исполняет желания студентов в Приднестровье

Юный волшебник будет встречать студентов университета вместе со своей совой, которая сидит у него на руке.

1 сентября, 11:23

Кадры из видео © Instagram / novosti_pmr

На первосентябрьской линейке Приднестровского государственного университета на территории учебного заведения открыли фонтан с памятником Гарри Поттеру, герою серии книг Джоан Роулинг. Знаменитый во всём мире волшебник в мантии стоит в центре постамента, из которого, должно быть, когда-нибудь польётся вода. На торжественном открытии водопады так и не заработали.

Кадры из видео © Instagram / novosti_pmr

Открывали памятник ректор ПГУ Степан Берил и президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Несмотря на то что фонтан так и не заработал, студентам предложили создать новую традицию. Все вместе они поверили в волшебство и теперь кидают "в воду" монетки на удачу в учёбе.

Фото © Instagram / tsvtiraspol

Фото © Instagram / tsvtiraspol

Когда видео с открытия памятника попало в Сеть, комментарии жителей Приднестровья разделились. Одни посчитали идею удачной, другие же отнеслись к ней с насмешкой. "Как связаны ПГУ и Гарри Поттер? Или университет планируют переименовывать в Хогвардс?" — шутят пользователи соцсетей.

Ну да, ПГУ — это сказочное, видимо, заведение😂😂😂😂

serz2605

Смысл в том, что дипломы "волшебные"! Образование дают, а работу — нет😐

tatianabelaia866

Открытие фонтана перед корпусом госуниверситета. Прекрасное событие. Но почему именно Гарри???🤔

katerina.7753191

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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