15 фото с питомцами, которые выглядят родными братьями и сёстрами, и не стоит их в этом переубеждать
Хозяева часто называют своих питомцев братишками и сестрёнками, несмотря на то что кровной связи у них нет. Герои этой подборки ну никак не могут быть родственниками, хотя по их виду так и не скажешь!
"Её новый котёнок подозрительно странный, но она всё равно его любит"
Фото © Reddit / macbookwhoa
"Я вам его не отдам! Он — часть меня!"
Фото © Reddit / Dreamworld
"Братишка от другой мамы"
Фото © Reddit / vladgrinch
"Из-за пятнышек этих двоих очень часто даже путают"
Фото © Reddit / stereofailureohno
"Кажется, в наши ряды затесался шпион!"
Фото © Reddit / thkce
"А это ещё что за щенок?"
Фото © Reddit / SarahSmilla
"Пособники в одинаковых плащах"
Фото © Reddit / Gamer_Diva
"У моего друга две помеси хаски и столько же котят с одинаковыми окрасами! Ми-ми-метр зашкаливает"
Фото © Reddit / bigafricanhat
"Братик с сестричкой. Сразу видно родственные связи"
Фото © Reddit / perceivedthoughts
"Большой брат следит за тобой!"
Фото © Reddit / bowstring0924
"Наш котёнок нашёл самое укромное и удобное место, где ему можно поспать"
Фото © Reddit / khrak
"Мои близняшки. Они и не подозревают, что они усыновлённые"
Фото © Reddit / EveryDayImJocelyn
"Похоже, он нашёл своего брательника"
"Я раньше и не подозревала, как сильно мои питомцы подходят друг другу"
Фото © Reddit / blackbird_feathers
"Кто бы мог подумать, что кошка и морская свинка будут так похожи друг на друга!"
Фото © Reddit / Milkshake-cat
Ещё больше примеров — в материале Bored Panda.
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