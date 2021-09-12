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15 фото с питомцами, которые выглядят родными братьями и сёстрами, и не стоит их в этом переубеждать

Хозяева часто называют своих питомцев братишками и сестрёнками, несмотря на то что кровной связи у них нет. Герои этой подборки ну никак не могут быть родственниками, хотя по их виду так и не скажешь!

12 сентября, 15:00

Фото © Reddit / ThisIsFlaming_Drag0n

"Её новый котёнок подозрительно странный, но она всё равно его любит"

Фото © Reddit / macbookwhoa

Фото © Reddit / macbookwhoa

"Я вам его не отдам! Он — часть меня!"

Фото © Reddit / Dreamworld

Фото © Reddit / Dreamworld

"Братишка от другой мамы"

Фото © Reddit / vladgrinch

Фото © Reddit / vladgrinch

"Из-за пятнышек этих двоих очень часто даже путают"

Фото © Reddit / stereofailureohno

Фото © Reddit / stereofailureohno

"Кажется, в наши ряды затесался шпион!"

Фото © Reddit / thkce

Фото © Reddit / thkce

"А это ещё что за щенок?"

Фото © Reddit / SarahSmilla

Фото © Reddit / SarahSmilla

"Пособники в одинаковых плащах"

Фото © Reddit / Gamer_Diva

Фото © Reddit / Gamer_Diva

"У моего друга две помеси хаски и столько же котят с одинаковыми окрасами! Ми-ми-метр зашкаливает"

Фото © Reddit / bigafricanhat

Фото © Reddit / bigafricanhat

"Братик с сестричкой. Сразу видно родственные связи"

Фото © Reddit / perceivedthoughts

Фото © Reddit / perceivedthoughts

"Большой брат следит за тобой!"

Фото © Reddit / bowstring0924

Фото © Reddit / bowstring0924

"Наш котёнок нашёл самое укромное и удобное место, где ему можно поспать"

Фото © Reddit / khrak

Фото © Reddit / khrak

"Мои близняшки. Они и не подозревают, что они усыновлённые"

Фото © Reddit / EveryDayImJocelyn

Фото © Reddit / EveryDayImJocelyn

"Похоже, он нашёл своего брательника"

Фото © Reddit / ThisIsFlaming_Drag0n

Фото © Reddit / ThisIsFlaming_Drag0n

"Я раньше и не подозревала, как сильно мои питомцы подходят друг другу"

Фото © Reddit / blackbird_feathers

Фото © Reddit / blackbird_feathers

"Кто бы мог подумать, что кошка и морская свинка будут так похожи друг на друга!"

Фото © Reddit / Milkshake-cat

Фото © Reddit / Milkshake-cat

Ещё больше примеров — в материале Bored Panda.

15 весёлых реакций питомцев, которых хозяева застали врасплох одним поцелуем

15 весёлых реакций питомцев, которых хозяева застали врасплох одним поцелуем

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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