15 фото с питомцами, которые выглядят родными братьями и сёстрами, и не стоит их в этом переубеждать

"Её новый котёнок подозрительно странный, но она всё равно его любит"

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"Я вам его не отдам! Он — часть меня!"

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"Братишка от другой мамы"

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"Из-за пятнышек этих двоих очень часто даже путают"

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"Кажется, в наши ряды затесался шпион!"

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"А это ещё что за щенок?"

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"Пособники в одинаковых плащах"

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"У моего друга две помеси хаски и столько же котят с одинаковыми окрасами! Ми-ми-метр зашкаливает"

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"Братик с сестричкой. Сразу видно родственные связи"

Фото © Reddit / perceivedthoughts

"Большой брат следит за тобой!"

Фото © Reddit / bowstring0924

"Наш котёнок нашёл самое укромное и удобное место, где ему можно поспать"

Фото © Reddit / khrak

"Мои близняшки. Они и не подозревают, что они усыновлённые"

Фото © Reddit / EveryDayImJocelyn

"Похоже, он нашёл своего брательника"

Фото © Reddit / ThisIsFlaming_Drag0n

"Я раньше и не подозревала, как сильно мои питомцы подходят друг другу"

Фото © Reddit / blackbird_feathers

"Кто бы мог подумать, что кошка и морская свинка будут так похожи друг на друга!"

Фото © Reddit / Milkshake-cat

Ещё больше примеров — в материале Bored Panda.