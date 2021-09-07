Компания ищет того, кто захочет пару дней пожить в шикарном поместье и неплохо заработать на этом

Усадьба Холкомб, расположенная в Сомерсете, — одна из самых шикарных, что можно найти в Англии. Одновременно там может располагаться до восьми человек, и тесно им там точно не будет. Да и заняться есть чем: джакузи, тренажёрный зал, бильярд, детская площадка — и это ещё далеко не всё!

Фото © Themanorholcombe.co.uk

Обычно снять поместье стоит 2170 долларов (158 тысяч рублей) в сутки, но сейчас есть шанс прожить там три дня и... заработать на этом!

Фото © Themanorholcombe.co.uk

Сервис аренды и покупки жилья в Великобритании My Home Move Conveyancing ищет человека, который сможет остановиться в Холкомбе с 21 по 23 сентября. Кто угодно не подойдёт. Нужен человек, "внимательный к деталям" и "обожающий роскошь". Доброволец должен прожить в усадьбе указанное время, а потом поделиться своим мнением на сервисе. Всё просто.

Ах да! Счастливчик не только сможет бесплатно пожить в усадьбе, но и заработать на этом. Организаторы пообещали 500 фунтов стерлингов (50 тысяч рублей).

Фото © Themanorholcombe.co.uk

Покупка нового дома… может быть одной из самых больших покупок, которые вы сделаете, и поэтому важно найти человека, которому вы сможете довериться, который поможет вам в этом процессе Дев Малле Директор по развитию My Home Move Conveyancing

Фото © Themanorholcombe.co.uk