Компания ищет того, кто захочет пару дней пожить в шикарном поместье и неплохо заработать на этом
Прошло уже полтора года с тех пор, как страны по всему миру начали закрываться на карантин. Сейчас государства снова стали впускать туристов, но где взять деньги на отдых? Есть альтернатива.
Фото © Themanorholcombe.co.uk
Усадьба Холкомб, расположенная в Сомерсете, — одна из самых шикарных, что можно найти в Англии. Одновременно там может располагаться до восьми человек, и тесно им там точно не будет. Да и заняться есть чем: джакузи, тренажёрный зал, бильярд, детская площадка — и это ещё далеко не всё!
Фото © Themanorholcombe.co.uk
Обычно снять поместье стоит 2170 долларов (158 тысяч рублей) в сутки, но сейчас есть шанс прожить там три дня и... заработать на этом!
Фото © Themanorholcombe.co.uk
Сервис аренды и покупки жилья в Великобритании My Home Move Conveyancing ищет человека, который сможет остановиться в Холкомбе с 21 по 23 сентября. Кто угодно не подойдёт. Нужен человек, "внимательный к деталям" и "обожающий роскошь". Доброволец должен прожить в усадьбе указанное время, а потом поделиться своим мнением на сервисе. Всё просто.
Ах да! Счастливчик не только сможет бесплатно пожить в усадьбе, но и заработать на этом. Организаторы пообещали 500 фунтов стерлингов (50 тысяч рублей).
Фото © Themanorholcombe.co.uk
Покупка нового дома… может быть одной из самых больших покупок, которые вы сделаете, и поэтому важно найти человека, которому вы сможете довериться, который поможет вам в этом процессе
Фото © Themanorholcombe.co.uk
My Home Move Conveyancing ожидают, что будет очень много желающих погостить в роскошном доме с мишленовским рестораном под боком. Поэтому они тщательно будут отбирать будущего "испытателя особняка". Заявки принимаются на сайте сервиса до 13 сентября. Регистрация закроется ровно в полночь, пишет The Sun.
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