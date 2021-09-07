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Компания ищет того, кто захочет пару дней пожить в шикарном поместье и неплохо заработать на этом

Прошло уже полтора года с тех пор, как страны по всему миру начали закрываться на карантин. Сейчас государства снова стали впускать туристов, но где взять деньги на отдых? Есть альтернатива.

7 сентября, 08:43

Фото © Themanorholcombe.co.uk

Усадьба Холкомб, расположенная в Сомерсете, — одна из самых шикарных, что можно найти в Англии. Одновременно там может располагаться до восьми человек, и тесно им там точно не будет. Да и заняться есть чем: джакузи, тренажёрный зал, бильярд, детская площадка — и это ещё далеко не всё!

Фото © Themanorholcombe.co.uk

Фото © Themanorholcombe.co.uk

Обычно снять поместье стоит 2170 долларов (158 тысяч рублей) в сутки, но сейчас есть шанс прожить там три дня и... заработать на этом!

Фото © Themanorholcombe.co.uk

Фото © Themanorholcombe.co.uk

Сервис аренды и покупки жилья в Великобритании My Home Move Conveyancing ищет человека, который сможет остановиться в Холкомбе с 21 по 23 сентября. Кто угодно не подойдёт. Нужен человек, "внимательный к деталям" и "обожающий роскошь". Доброволец должен прожить в усадьбе указанное время, а потом поделиться своим мнением на сервисе. Всё просто.

Ах да! Счастливчик не только сможет бесплатно пожить в усадьбе, но и заработать на этом. Организаторы пообещали 500 фунтов стерлингов (50 тысяч рублей).

Фото © Themanorholcombe.co.uk

Фото © Themanorholcombe.co.uk

Покупка нового дома… может быть одной из самых больших покупок, которые вы сделаете, и поэтому важно найти человека, которому вы сможете довериться, который поможет вам в этом процессе

Дев Малле

Директор по развитию My Home Move Conveyancing

Фото © Themanorholcombe.co.uk

Фото © Themanorholcombe.co.uk

My Home Move Conveyancing ожидают, что будет очень много желающих погостить в роскошном доме с мишленовским рестораном под боком. Поэтому они тщательно будут отбирать будущего "испытателя особняка". Заявки принимаются на сайте сервиса до 13 сентября. Регистрация закроется ровно в полночь, пишет The Sun.

Мастер показал свой невзрачный дом на колёсах, внутри которого спрятан невероятно красивый особняк

Мастер показал свой невзрачный дом на колёсах, внутри которого спрятан невероятно красивый особняк

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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