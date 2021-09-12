Модель обманула алгоритмы Instagram, надев прозрачное бельё, в котором она выглядела словно голой

26-летняя модель Полин Танто из Франции добилась большой популярности в фешен-мире благодаря своим выразительным формам. Их красотка не стесняется демонстрировать в "Инстаграме", примеряя перед камерой и откровенные наряды, и купальники. Вместе со своей близняшкой Матильдой она создала бренд нижнего белья и часто показывает комплекты своим шести миллионам подписчиков.

Фото © Instagram / popstantot

В этот раз Полин отдыхала на Лазурном берегу на юге Франции. Девушка позировала в спальне, расположившись на банкетке в изножье кровати. Для фото модель надела прозрачное бельё зелёного цвета, которое украшали розовые бантики. Комплект ничего не смог скрыть, а чтобы фанаты не отвлекались от её фигуры, Полин не стала краситься или делать сложные укладки, оставшись в естественном виде.

Фото © Instagram / popstantot

Если бы у меня было такое тело, я бы вообще одежду не носила... 6racelyn

Что-то мне даже нехорошо стало... deborapaes_

Не женщина, а мечта! 😍

celinelvoe

Фото © Instagram / popstantot