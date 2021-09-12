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Модель обманула алгоритмы Instagram, надев прозрачное бельё, в котором она выглядела словно голой

Полин регулярно хвастается перед подписчиками идеальной фигурой, но даже для неё такой снимок оказался слишком дерзким.

12 сентября, 16:00

Фото © Instagram / popstantot

26-летняя модель Полин Танто из Франции добилась большой популярности в фешен-мире благодаря своим выразительным формам. Их красотка не стесняется демонстрировать в "Инстаграме", примеряя перед камерой и откровенные наряды, и купальники. Вместе со своей близняшкой Матильдой она создала бренд нижнего белья и часто показывает комплекты своим шести миллионам подписчиков.

Фото © Instagram / popstantot

Фото © Instagram / popstantot

В этот раз Полин отдыхала на Лазурном берегу на юге Франции. Девушка позировала в спальне, расположившись на банкетке в изножье кровати. Для фото модель надела прозрачное бельё зелёного цвета, которое украшали розовые бантики. Комплект ничего не смог скрыть, а чтобы фанаты не отвлекались от её фигуры, Полин не стала краситься или делать сложные укладки, оставшись в естественном виде.

Фото © Instagram / popstantot

Фото © Instagram / popstantot

Если бы у меня было такое тело, я бы вообще одежду не носила...

6racelyn

Что-то мне даже нехорошо стало...

deborapaes_

Не женщина, а мечта! 😍


celinelvoe

Фото © Instagram / popstantot

Фото © Instagram / popstantot

Но как бы ни мечтали поклонники познакомиться с Полин Танто поближе, сердце девушки уже занято. Она встречается с 27-летним коллегой и часто выкладывает общие пикантные снимки, которые чётко говорят: у пары всё серьёзно. Зато в инстаграме сестры-близняшки Полин — Матильды — пока не появляется никаких ухажёров. Вероятно, именно поэтому она популярнее сестры: на неё в соцсетях подписано 10,4 миллиона человек.

Модель Playboy раскрыла, как выглядит её тело в крошечном бикини, если обойтись без фотошопа

Модель Playboy раскрыла, как выглядит её тело в крошечном бикини, если обойтись без фотошопа

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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