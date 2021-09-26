Порнозвезда решилась рассказать о самой смешной съёмке, в разгар которой её партнёр громко захрапел

Банни и её партнёр Райан Дриллер снимали порносцену для VR-фильма, и, когда действие было в самом разгаре, девушка услышала странный звук. Сначала актриса не поняла, что происходит, но потом до неё дошло: Райан умудрился уснуть во время секса, и комнату огласил его раскатистый храп.

Фото © Instagram / bunnycolby

Сначала я подумала: "Что это такое?" А потом: "Подождите-ка, он спит!" Он храпел. Просто как будто отключился. Я остановилась, а он даже не отреагировал. Мне следовало его разбудить, но я решила, что мы должны записать это на аудио Банни Колби

Фото © Instagram / bunnycolby

По словам Банни, когда парень проснулся, то не испытал ни капли смущения, пишет Daily Star. "Да, я устал", — заявил актёр. А девушка добавила, что она сама бы закончила сцену, если бы он хотя бы не храпел.

Фото © Instagram / bunnycolby