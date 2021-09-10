Моряки поймали акулу и отпрянули в ужасе, увидев, что её морда — от абсолютно другого животного
Все окрестности несколько дней гудели, обсуждая, какого "монстра" выловили моряки. И только экспертиза поставила точку в спорах.
Несколько недель назад в водах пристани Дарсена Медичи в итальянском городе Портоферрайо военно-морские офицеры нашли странное существо. Издалека они подумали, что это миниатюрная акула, но, когда живность была в судне, они увидели её морду, которая больше напоминала свиное рыло. Уже через несколько дней по всему городку ходили слухи о жутком мутанте, которого поймали военные, но ничего общего с реальностью они не имели.
"Монстра" тут же отвезли на экспертизу. Специалисты заключили — существо вовсе не мутант, однако находка всё равно чрезвычайно редкая. Акула — представительница вида "Обыкновенная центрина" (Oxynotus centrina). Обитают такие в атлантическом океане на глубине до 777 м, так что непонятно, как она попала на мелководье.
Существо также занесено в Красную книгу МСОП как находящееся под угрозой исчезновения.
После того как очевидцы опубликовали снимки акулы в соцсетях, публикация стали вирусной. Правда, в комментариях пользователи не спешили восхищаться или ужасаться. Большинство было в ярости — раз акула занесена в Красную книгу, то зачем её вообще поймали? Кроме того, многие понадеялись, что люди, повинные в этом, понесут ответственность, пишет Mirror.
Однако надеяться, что кто-то сядет за решётку из-за "монстра", не стоит. Пойманную акулу сразу отдали на изучение, что в перспективе может помочь восстановлению популяции.
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