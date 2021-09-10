Моряки поймали акулу и отпрянули в ужасе, увидев, что её морда — от абсолютно другого животного

Несколько недель назад в водах пристани Дарсена Медичи в итальянском городе Портоферрайо военно-морские офицеры нашли странное существо. Издалека они подумали, что это миниатюрная акула, но, когда живность была в судне, они увидели её морду, которая больше напоминала свиное рыло. Уже через несколько дней по всему городку ходили слухи о жутком мутанте, которого поймали военные, но ничего общего с реальностью они не имели.

"Монстра" тут же отвезли на экспертизу. Специалисты заключили — существо вовсе не мутант, однако находка всё равно чрезвычайно редкая. Акула — представительница вида "Обыкновенная центрина" (Oxynotus centrina). Обитают такие в атлантическом океане на глубине до 777 м, так что непонятно, как она попала на мелководье.

Существо также занесено в Красную книгу МСОП как находящееся под угрозой исчезновения.