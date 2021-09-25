Девушка позировала на красивом фоне, но случайный прохожий сделал это видео максимально неприятным
Ролик длится всего 30 секунд, но драматургия в нём похлеще голливудских фильмов. Стоит посмотреть на "кульминацию".
В начале сентября Наталья Гладчук, которая сейчас живёт в Италии, опубликовала на "Реддите" забавный ролик, который прекрасно поясняет, почему нужно с большой осторожностью снимать видео на улице. Никогда не узнаешь, что попадёт в объектив. Когда девушка пыталась похвастаться сарафаном посреди живописных улочек, в кадр ворвался прохожий, которому тоже было что показать...
Попытка сделать милое видео, как мой сарафан развевается на ветру
На кадрах видно, как на десятой секунде молодой человек вместе со своей девушкой появляется из-за Натальи. За несколько секунд парень не только вышел на передний план, но он встал буквально вплотную к телефону, полностью закрыв его владелицу. Да и его самого видно не полностью. Но невнимательность гуляющих — полбеды. Стоит посмотреть, что герой делает со своей промежностью, мир прежним уже не станет никогда. Что именно он пытался сделать, неизвестно, но шуток было достаточно.
Когда Наталья опубликовала ролик на сайте "Реддит", он быстро стал вирусным. За несколько дней его оценили порядка 60 тысяч раз. Судя по комментариям, пользователи соцсети в ужасе и восторге от видео одновременно. Список предположений, что же происходило с мужчиной, большой и очень смешной.
У чувака просто мини-пианино в промежности
Что, чёрт возьми, происходит тут? Предположительно, у него там что-то зачесалось, но почему он как на флейте начал играть?
Блин, а я думала, что он собирается украсть телефон
В комментариях автор так и не раскрыла, где именно снят ролик. Но по характерной архитектуре и наклонной улице можно предположить, что всё это происходило где-то на юге Италии, возможно, в Сицилии.
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