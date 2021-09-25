Девушка позировала на красивом фоне, но случайный прохожий сделал это видео максимально неприятным

В начале сентября Наталья Гладчук, которая сейчас живёт в Италии, опубликовала на "Реддите" забавный ролик, который прекрасно поясняет, почему нужно с большой осторожностью снимать видео на улице. Никогда не узнаешь, что попадёт в объектив. Когда девушка пыталась похвастаться сарафаном посреди живописных улочек, в кадр ворвался прохожий, которому тоже было что показать...

Попытка сделать милое видео, как мой сарафан развевается на ветру nat-ish

Кадры из видео © Reddit / nat-ish

На кадрах видно, как на десятой секунде молодой человек вместе со своей девушкой появляется из-за Натальи. За несколько секунд парень не только вышел на передний план, но он встал буквально вплотную к телефону, полностью закрыв его владелицу. Да и его самого видно не полностью. Но невнимательность гуляющих — полбеды. Стоит посмотреть, что герой делает со своей промежностью, мир прежним уже не станет никогда. Что именно он пытался сделать, неизвестно, но шуток было достаточно.

Кадры из видео © Reddit / nat-ish

Когда Наталья опубликовала ролик на сайте "Реддит", он быстро стал вирусным. За несколько дней его оценили порядка 60 тысяч раз. Судя по комментариям, пользователи соцсети в ужасе и восторге от видео одновременно. Список предположений, что же происходило с мужчиной, большой и очень смешной.

У чувака просто мини-пианино в промежности hard-check

Что, чёрт возьми, происходит тут? Предположительно, у него там что-то зачесалось, но почему он как на флейте начал играть? Throwaway56138

Блин, а я думала, что он собирается украсть телефон evilspycandy

В комментариях автор так и не раскрыла, где именно снят ролик. Но по характерной архитектуре и наклонной улице можно предположить, что всё это происходило где-то на юге Италии, возможно, в Сицилии.