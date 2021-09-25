Мама настолько устала от стандартов красоты, что разделась и показала женское тело, как оно есть
"Инстаграм" уже переполнен фотографиями безупречных красоток. Героиня этого материала показала, как выглядит настоящая женщина, прошедшая через две беременности, и сорвала овации.
Бриан Картер живёт в пригороде Перта, Австралия, родила и воспитывает двоих детей. Ей 35 лет, и она не похожа на фитоняшек, которых мы постоянно видим в своих лентах в "Инстаграме". Обычно в таком случае женщины редко осмеливаются выкладывать фотографии своего тела в соцсети — установившиеся стандарты красоты просто не позволяют этого сделать. Но Бриан отбросила нормы и не пожалела.
В выходные я наткнулась на несколько видеороликов о том, как инфлюенсеры редактируют свои фотографии, чтобы осчастливить свою аудиторию. Мне стало грустно. И без фотошопа эти девушки выглядели просто ОШЕЛОМИТЕЛЬНО. И на них подписаны миллионы человек...
Женщина отметила, что навязанные стандарты красоты пришли к нам задолго до времён "Инстаграма". Бриан помнит, как ещё в 90-х, будучи школьницей, она плакала в раздевалке из-за слишком выпирающих ягодиц. С тех пор прошли десятилетия, но ничего не изменилось — австралийка не помнит и года, когда бы она не думала, что ей пора сесть на диету. Лишь в последнее время, когда в моду пришли осознанность и бодипозитив, Картер может с гордостью смотреть в зеркало и даже без стеснения показывать своё тело кому-то ещё.
Бриан наконец позволила себе отказаться от диет и вечного осуждения себя самой из-за каждого съеденного кусочка торта. Чтобы отпраздновать это, женщина опубликовала обнажённый снимок в своём инстаграме. Никакого фотошопа.
Единственное, что я сделала с этими снимками, это подправила цвет и свет. Никаких изменений на моём теле и коже
На Бриан подписано почти 20 тысяч человек, и они были в восторге. Решением мамы, её смелостью выложить неидеальную, настоящую себя на всеобщее обозрение, пишет News.com.
Мне это нравится — ты всегда была потрясающей! Но это ❤️
Спасибо, что поделилась великолепным снимком. Ты выглядишь потрясающе
WOW-news
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