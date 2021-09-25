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Мама настолько устала от стандартов красоты, что разделась и показала женское тело, как оно есть

"Инстаграм" уже переполнен фотографиями безупречных красоток. Героиня этого материала показала, как выглядит настоящая женщина, прошедшая через две беременности, и сорвала овации.

25 сентября, 14:00

Фото © Instagram / breeahncarter

Бриан Картер живёт в пригороде Перта, Австралия, родила и воспитывает двоих детей. Ей 35 лет, и она не похожа на фитоняшек, которых мы постоянно видим в своих лентах в "Инстаграме". Обычно в таком случае женщины редко осмеливаются выкладывать фотографии своего тела в соцсети — установившиеся стандарты красоты просто не позволяют этого сделать. Но Бриан отбросила нормы и не пожалела.

В выходные я наткнулась на несколько видеороликов о том, как инфлюенсеры редактируют свои фотографии, чтобы осчастливить свою аудиторию. Мне стало грустно. И без фотошопа эти девушки выглядели просто ОШЕЛОМИТЕЛЬНО. И на них подписаны миллионы человек...

Бриан Картер

Фото © Instagram / breeahncarter

Фото © Instagram / breeahncarter

Женщина отметила, что навязанные стандарты красоты пришли к нам задолго до времён "Инстаграма". Бриан помнит, как ещё в 90-х, будучи школьницей, она плакала в раздевалке из-за слишком выпирающих ягодиц. С тех пор прошли десятилетия, но ничего не изменилось — австралийка не помнит и года, когда бы она не думала, что ей пора сесть на диету. Лишь в последнее время, когда в моду пришли осознанность и бодипозитив, Картер может с гордостью смотреть в зеркало и даже без стеснения показывать своё тело кому-то ещё.

Бриан наконец позволила себе отказаться от диет и вечного осуждения себя самой из-за каждого съеденного кусочка торта. Чтобы отпраздновать это, женщина опубликовала обнажённый снимок в своём инстаграме. Никакого фотошопа.

Единственное, что я сделала с этими снимками, это подправила цвет и свет. Никаких изменений на моём теле и коже

Бриан Картер

Фото © Instagram / breeahncarter

Фото © Instagram / breeahncarter

На Бриан подписано почти 20 тысяч человек, и они были в восторге. Решением мамы, её смелостью выложить неидеальную, настоящую себя на всеобщее обозрение, пишет News.com.

Мне это нравится — ты всегда была потрясающей! Но это ❤️

niccamandpenny

Спасибо, что поделилась великолепным снимком. Ты выглядишь потрясающе

ronniemonnie

Многодетная мама стала жертвой травли, когда пользователи узнали, сколько ей на самом деле лет

Многодетная мама стала жертвой травли, когда пользователи узнали, сколько ей на самом деле лет

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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