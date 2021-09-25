10 фотодоказательств того, что ваш мозг обмануть намного легче, чем вы думаете

"Интересно, а тут какая мелодия?"

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"Редкий мадагаскарский паучок"

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"Фотография моей коллекции швейных игл крупным планом. Шутка"

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"Вот это причесон у парня!"

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"Когда решил взять ребёнка с собой на работу"

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"Даже не знаю, что страннее, питомец-шишка или держать дома четырёхкрылую кукушку"

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"Телефон поместил эту фотографию в папку "Застолье". Такие наггетсы я бы есть не стала"

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"Я уже был готов возмущаться: опять они какую-то гадость в пруд сливают!"

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"Девушка! Держите себя в руках!"

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"После такого я к дантисту ни ногой"

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"Я, кстати, давно в синнабон не ходила... и не пойду"

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"Кто выступает? Бее-бее Рекса, должно быть"

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"Ого! Это чертовски огромные куски бекона!"

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"Я уже готовилась гуглить, что это за экзотическое растение я купила, что оно ТАК расцвело. И только потом поняла, что это просто так свеча расплавилась"

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"Я даже не уверен, можно ли постить такие фотографии. В общем, я пекарь"

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Конечно, примеры выше — лишь крошечная часть от того, что публикуют пользователи в соцсетях. Ещё больше — в сабреддите misleadingthumbnails.