10 фотодоказательств того, что ваш мозг обмануть намного легче, чем вы думаете
Мозг человека любят сравнивать с компьютером. Но, в отличие от компьютера, наш разум очень легко ввести в заблуждение. В подборке ниже — 15 иллюзий, которые обманут и вас.
"Интересно, а тут какая мелодия?"
"Редкий мадагаскарский паучок"
"Фотография моей коллекции швейных игл крупным планом. Шутка"
"Вот это причесон у парня!"
"Когда решил взять ребёнка с собой на работу"
"Даже не знаю, что страннее, питомец-шишка или держать дома четырёхкрылую кукушку"
"Телефон поместил эту фотографию в папку "Застолье". Такие наггетсы я бы есть не стала"
"Я уже был готов возмущаться: опять они какую-то гадость в пруд сливают!"
"Девушка! Держите себя в руках!"
"После такого я к дантисту ни ногой"
"Я, кстати, давно в синнабон не ходила... и не пойду"
"Кто выступает? Бее-бее Рекса, должно быть"
"Ого! Это чертовски огромные куски бекона!"
"Я уже готовилась гуглить, что это за экзотическое растение я купила, что оно ТАК расцвело. И только потом поняла, что это просто так свеча расплавилась"
"Я даже не уверен, можно ли постить такие фотографии. В общем, я пекарь"
Конечно, примеры выше — лишь крошечная часть от того, что публикуют пользователи в соцсетях. Ещё больше — в сабреддите misleadingthumbnails.
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