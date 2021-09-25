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10 фотодоказательств того, что ваш мозг обмануть намного легче, чем вы думаете

Мозг человека любят сравнивать с компьютером. Но, в отличие от компьютера, наш разум очень легко ввести в заблуждение. В подборке ниже — 15 иллюзий, которые обманут и вас.

25 сентября, 15:00

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

"Интересно, а тут какая мелодия?"

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

"Редкий мадагаскарский паучок"

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

"Фотография моей коллекции швейных игл крупным планом. Шутка"

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

"Вот это причесон у парня!"

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

"Когда решил взять ребёнка с собой на работу"

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

"Даже не знаю, что страннее, питомец-шишка или держать дома четырёхкрылую кукушку"

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

"Телефон поместил эту фотографию в папку "Застолье". Такие наггетсы я бы есть не стала"

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

"Я уже был готов возмущаться: опять они какую-то гадость в пруд сливают!"

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

"Девушка! Держите себя в руках!"

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

"После такого я к дантисту ни ногой"

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

"Я, кстати, давно в синнабон не ходила... и не пойду"

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

"Кто выступает? Бее-бее Рекса, должно быть"

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

"Ого! Это чертовски огромные куски бекона!"

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

"Я уже готовилась гуглить, что это за экзотическое растение я купила, что оно ТАК расцвело. И только потом поняла, что это просто так свеча расплавилась"

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

"Я даже не уверен, можно ли постить такие фотографии. В общем, я пекарь"

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

Фото © Reddit / misleadingthumbnails

Конечно, примеры выше — лишь крошечная часть от того, что публикуют пользователи в соцсетях. Ещё больше — в сабреддите misleadingthumbnails.

10 удивительных оптических иллюзий, которые произошли в реальной жизни и сломали всем мозг

10 удивительных оптических иллюзий, которые произошли в реальной жизни и сломали всем мозг

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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