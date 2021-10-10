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Блогерша показала, какой хрупкой блондинкой была 10 лет назад, но килограммы сделали её ещё красивее

Пока массовая культура продолжает убеждать девочек в том, что их счастье зависит от того, какими красивыми, худыми и покладистыми они будут, реальные примеры доказывают: есть варианты получше.

10 октября, 16:00

Фото © Instagram / karinairby

Последние годы Карина Ирби пытается на своём примере показать, что такое настоящий бодипозитив, хоть красотка вообще не соответствует стереотипным представлениям людей об участницах движения. Недавно дизайнер купальников и инстаграм-блогерша из Австралии показала, как она изменилась всего за десять лет. Обычно девушки любят хвастаться тем, как они похудели, но это не тот случай. Хотя вряд ли кто-то усомнится в том, что Карина похорошела.

Фото © Instagram / karinairby

Фото © Instagram / karinairby

На первом фото девушке 21. Казалось бы, она добилась того, о чём можно мечтать: идеальное тело явно сыграет ей на руку по жизни. Но по лицу Карины видно: ей не очень-то весело. Спустя десятилетие Карина буквально светится от счастья, хоть объективно она набрала немало килограммов.

В "воспоминаниях" на "Фейсбуке" появилась фотография, которую я опубликовала десять лет назад, и я была потрясена тем, как моё тело изменилось за это время. Это безумие, что время, половое созревание, тренировки, питание и активный образ жизни могут сделать с вашим телом!

Карина Ирби

Фото © Instagram / karinairby

Фото © Instagram / karinairby

Да, я явно набрала вес, но это совсем не плохо! Я стала здоровее и сильнее как физически, так и морально. И я действительно этим горжусь. Думаю, что для перемен нужно время. Я уже не та Карина, которой была десять лет назад, обновилась до версии Карина 2.0. И, думаю, она потрясающая

Карина Ирби

Когда Карина опубликовала пост, он тут же набрал порядка 90 тысяч лайков. В комментариях пользователи согласились с позитивным настроем блогерши, пишет Daily Star

Девушка слева красивая, но выглядит слишком постановочной

sndream777

Девушка справа уже вышла из своей скорлупы и берёт от жизни по полной!

tocaa

Красотка раскрыла правильную позу для фото, и невозможно поверить, что это один и тот же человек

Красотка раскрыла правильную позу для фото, и невозможно поверить, что это один и тот же человек

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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