Блогерша показала, какой хрупкой блондинкой была 10 лет назад, но килограммы сделали её ещё красивее
Пока массовая культура продолжает убеждать девочек в том, что их счастье зависит от того, какими красивыми, худыми и покладистыми они будут, реальные примеры доказывают: есть варианты получше.
Последние годы Карина Ирби пытается на своём примере показать, что такое настоящий бодипозитив, хоть красотка вообще не соответствует стереотипным представлениям людей об участницах движения. Недавно дизайнер купальников и инстаграм-блогерша из Австралии показала, как она изменилась всего за десять лет. Обычно девушки любят хвастаться тем, как они похудели, но это не тот случай. Хотя вряд ли кто-то усомнится в том, что Карина похорошела.
На первом фото девушке 21. Казалось бы, она добилась того, о чём можно мечтать: идеальное тело явно сыграет ей на руку по жизни. Но по лицу Карины видно: ей не очень-то весело. Спустя десятилетие Карина буквально светится от счастья, хоть объективно она набрала немало килограммов.
В "воспоминаниях" на "Фейсбуке" появилась фотография, которую я опубликовала десять лет назад, и я была потрясена тем, как моё тело изменилось за это время. Это безумие, что время, половое созревание, тренировки, питание и активный образ жизни могут сделать с вашим телом!
Да, я явно набрала вес, но это совсем не плохо! Я стала здоровее и сильнее как физически, так и морально. И я действительно этим горжусь. Думаю, что для перемен нужно время. Я уже не та Карина, которой была десять лет назад, обновилась до версии Карина 2.0. И, думаю, она потрясающая
Когда Карина опубликовала пост, он тут же набрал порядка 90 тысяч лайков. В комментариях пользователи согласились с позитивным настроем блогерши, пишет Daily Star
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Девушка справа уже вышла из своей скорлупы и берёт от жизни по полной!
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