Блогерша показала, какой хрупкой блондинкой была 10 лет назад, но килограммы сделали её ещё красивее

Пока массовая культура продолжает убеждать девочек в том, что их счастье зависит от того, какими красивыми, худыми и покладистыми они будут, реальные примеры доказывают: есть варианты получше.