Влюблённые смеялись до истерики, узнав, во что чайки превратили их романтическое видео на пляже

Когда Джейс Спайсер из Австралии отправился со своей девушкой на пляж, он не ожидал, что получит кадры, которые заставят пару трястись от смеха. Влюблённые наслаждались красивым закатом и захотели запечатлеть себя на его фоне. Однако кое-что пошло не так.

Видео © Facebook / Jace Mitchell Spicer

Джейс установил свой телефон на песке, включив запись, и направился с девушкой к воде. Но происходящим тут же заинтересовались любопытные чайки. Они стали с криками расхаживать перед камерой, словно позируя. Пернатые заслоняли влюблённых и разевали клювы так, будто собираются их съесть. И, кажется, в итоге остались вполне довольны собой.

Скриншот © Facebook / Jace Mitchell Spicer

Ничего не подозревая, пара вернулась домой. И только на следующий день решила посмотреть, какое видео у них получилось. Влюблённые планировали, что поделятся романтичными кадрами в "Фейсбуке", чтобы увидели все их друзья и родственники. Но австралийцев ждал большой сюрприз, который довёл их до истерики, пишет The Dodo.

Мы разразились смехом, пересмотрев видео. Поверить не могли, что это произошло на самом деле. Каждый раз, когда мы смотрели ролик снова, мы смеялись ещё сильнее, пока не начинали задыхаться Джейс Спайсер