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Влюблённые смеялись до истерики, узнав, во что чайки превратили их романтическое видео на пляже

Пернатые проказники словно специально решили подшутить, показав всё своё актёрское мастерство.

18 сентября, 08:00

Скриншот © Facebook / Jace Mitchell Spicer

Когда Джейс Спайсер из Австралии отправился со своей девушкой на пляж, он не ожидал, что получит кадры, которые заставят пару трястись от смеха. Влюблённые наслаждались красивым закатом и захотели запечатлеть себя на его фоне. Однако кое-что пошло не так.

Видео © Facebook / Jace Mitchell Spicer

Джейс установил свой телефон на песке, включив запись, и направился с девушкой к воде. Но происходящим тут же заинтересовались любопытные чайки. Они стали с криками расхаживать перед камерой, словно позируя. Пернатые заслоняли влюблённых и разевали клювы так, будто собираются их съесть. И, кажется, в итоге остались вполне довольны собой.

Скриншот © Facebook / Jace Mitchell Spicer

Скриншот © Facebook / Jace Mitchell Spicer

Ничего не подозревая, пара вернулась домой. И только на следующий день решила посмотреть, какое видео у них получилось. Влюблённые планировали, что поделятся романтичными кадрами в "Фейсбуке", чтобы увидели все их друзья и родственники. Но австралийцев ждал большой сюрприз, который довёл их до истерики, пишет The Dodo.

Мы разразились смехом, пересмотрев видео. Поверить не могли, что это произошло на самом деле. Каждый раз, когда мы смотрели ролик снова, мы смеялись ещё сильнее, пока не начинали задыхаться

Джейс Спайсер

Джейс всё же выложил видео в "Фейсбук", и пользователи тоже не смогли удержаться от смеха. Влюблённые ничуть не расстроились, что вместо романтичных кадров получились смешные. Главное, отметил Джейс, что он не делал в этот момент предложения своей избраннице.

Девушка показала, каким оказался пёс под копной шерсти, заставив пользователей застыть от умиления

Девушка показала, каким оказался пёс под копной шерсти, заставив пользователей застыть от умиления

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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