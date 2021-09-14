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Герой чеченской войны: Как воевал и чем известен генерал Виктор Казанцев

Умер генерал Виктор Казанцев. Он командовал Объединённой группировкой российских войск во время второй чеченской войны в конце 90-х годов.

14 сентября, 14:33
<p>Фото © ТАСС / Матыцин Валерий, т/ф</p>

Фото © ТАСС / Матыцин Валерий, т/ф

В 75 лет ушёл из жизни Герой России, генерал Российской армии Виктор Казанцев. Он умер в госпитале после продолжительной болезни. Командующий федеральными войсками в боях на Северном Кавказе отбивал Дагестан от террористов, брал Грозный, выбивал боевиков из города.

Умер бывший командующий войсками на Северном Кавказе Виктор Казанцев

Умер бывший командующий войсками на Северном Кавказе Виктор Казанцев

Свой путь Виктор Казанцев начал с рядового и дослужился до генерала. Уже в 20 лет он стал командиром взвода, а затем и роты. Служил в Закавказье и Средней Азии, был участником Афганской войны после ввода туда советских войск в 1979 году. После тех событий в жизни Казанцева произошла ещё одна война — его перебросили в Чеченскую Республику, где он стал командиром Объединённой группировки российских федеральных войск.

Фото © ТАСС / Панов

Фото © ТАСС / Панов

Самым известными и резонансными в карьере Виктора Казанцева во второй чеченской войне стали бои в Дагестане в сентябре 1999 года. Операция была разработана им лично. Главная задача — выбить бандформирования полевого командира Шамиля Басаева с высоты 715,3 в Новолакском районе республики. Российский спецназ помимо боя с противником выдержал ещё и авиаудары своих же самолётов, которые произошли из-за несогласованности действий командиров. Боевиков удалось выбить. После проведённой операции Виктор Казанцев был награждён тогдашним президентом страны Борисом Ельциным званием Героя России.

Горе Беслана: Как происходил захват школы террористами и её освобождение в 2004 году

Горе Беслана: Как происходил захват школы террористами и её освобождение в 2004 году

По воспоминаниям тех, кто участвовал в той операции, жители Дагестана благодарили Казанцева за освобождение от бандитов.

И неудивительно, что его очень любят в Дагестане, считают освободителем этого горного края от вражеского нашествия. Ему посвящали стихи и песни, вручали не бог весть какие подарки простые селяне. Без натяжки можно сказать — он стал народным героем. Его даже называли Казанцев-Дагестанский — по аналогии с Суворовым-Рымникским

Геннадий Трошев

Генерал-полковник Российской армии

<p><em style="font-style: italic;">И неудивительно, что его очень любят в Дагестане, считают освободителем этого горного края от вражеского нашествия. Ему посвящали стихи и песни, вручали не бог весть какие подарки простые селяне. Без натяжки можно сказать — он стал народным героем. Его даже называли Казанцев-Дагестанский — по аналогии с Суворовым-Рымникским</em></p>
<p><em style="font-style: italic;">И неудивительно, что его очень любят в Дагестане, считают освободителем этого горного края от вражеского нашествия. Ему посвящали стихи и песни, вручали не бог весть какие подарки простые селяне. Без натяжки можно сказать — он стал народным героем. Его даже называли Казанцев-Дагестанский — по аналогии с Суворовым-Рымникским</em></p>

Тем не менее после той успешной операции прокуратура возбудила дело на Виктора Казанцева за гибель спецназовцев, но через год оно ввиду отсутствия состава преступления было прекращено. В 2001-м генерал стал полномочным представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и продолжил курировать ситуацию в Чеченской Республике. Через четыре года Казанцев ушёл с поста и стал работать в Южном военном округе и жить в Краснодаре.

Фото © ТАСС / Матыцин Валерий

Фото © ТАСС / Матыцин Валерий

Виктор Казанцев умер там же — на Кубани. Свои соболезнования выразил глава региона Вениамин Кондратьев.

Кубань потеряла мужественного человека, истинного патриота, безгранично преданного долгу и стране. Виктор Германович пользовался заслуженным уважением. За годы службы Отечеству не раз демонстрировал выдержку, твёрдость духа, силу характера, готовность брать на себя ответственность в ходе сложнейших боевых операций, в том числе на Северном Кавказе. Многое сделал на посту полномочного представителя Президента [РФ] в Южном федеральном округе. Краснодарский край всегда чувствовал поддержку с его стороны в решении социально-экономических задач. Все, кто знал Виктора Германовича, навсегда сохранят светлую и добрую память о нём

Вениамин Кондратьев

Губернатор Краснодарского края

<p><em style="font-style: italic;">Кубань потеряла мужественного человека, истинного патриота, безгранично преданного долгу и стране. Виктор Германович пользовался заслуженным уважением. За годы службы Отечеству не раз демонстрировал выдержку, твёрдость духа, силу характера, готовность брать на себя ответственность в ходе сложнейших боевых операций, в том числе на Северном Кавказе. Многое сделал на посту полномочного представителя Президента [РФ] в Южном федеральном округе. Краснодарский край всегда чувствовал поддержку с его стороны в решении социально-экономических задач. Все, кто знал Виктора Германовича, навсегда сохранят светлую и добрую память о нём</em></p>
<p><em style="font-style: italic;">Кубань потеряла мужественного человека, истинного патриота, безгранично преданного долгу и стране. Виктор Германович пользовался заслуженным уважением. За годы службы Отечеству не раз демонстрировал выдержку, твёрдость духа, силу характера, готовность брать на себя ответственность в ходе сложнейших боевых операций, в том числе на Северном Кавказе. Многое сделал на посту полномочного представителя Президента [РФ] в Южном федеральном округе. Краснодарский край всегда чувствовал поддержку с его стороны в решении социально-экономических задач. Все, кто знал Виктора Германовича, навсегда сохранят светлую и добрую память о нём</em></p>

Генерала похоронят на местном Всесвятском кладбище в Краснодаре.

Авторы
Алексей Соков
Алексей Соков

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