Герой чеченской войны: Как воевал и чем известен генерал Виктор Казанцев Умер генерал Виктор Казанцев. Он командовал Объединённой группировкой российских войск во время второй чеченской войны в конце 90-х годов. 14 сентября, 14:33 Фото © ТАСС / Матыцин Валерий, т/ф

В 75 лет ушёл из жизни Герой России, генерал Российской армии Виктор Казанцев. Он умер в госпитале после продолжительной болезни. Командующий федеральными войсками в боях на Северном Кавказе отбивал Дагестан от террористов, брал Грозный, выбивал боевиков из города.

Свой путь Виктор Казанцев начал с рядового и дослужился до генерала. Уже в 20 лет он стал командиром взвода, а затем и роты. Служил в Закавказье и Средней Азии, был участником Афганской войны после ввода туда советских войск в 1979 году. После тех событий в жизни Казанцева произошла ещё одна война — его перебросили в Чеченскую Республику, где он стал командиром Объединённой группировки российских федеральных войск.

Фото © ТАСС / Панов

Самым известными и резонансными в карьере Виктора Казанцева во второй чеченской войне стали бои в Дагестане в сентябре 1999 года. Операция была разработана им лично. Главная задача — выбить бандформирования полевого командира Шамиля Басаева с высоты 715,3 в Новолакском районе республики. Российский спецназ помимо боя с противником выдержал ещё и авиаудары своих же самолётов, которые произошли из-за несогласованности действий командиров. Боевиков удалось выбить. После проведённой операции Виктор Казанцев был награждён тогдашним президентом страны Борисом Ельциным званием Героя России.

По воспоминаниям тех, кто участвовал в той операции, жители Дагестана благодарили Казанцева за освобождение от бандитов.

И неудивительно, что его очень любят в Дагестане, считают освободителем этого горного края от вражеского нашествия. Ему посвящали стихи и песни, вручали не бог весть какие подарки простые селяне. Без натяжки можно сказать — он стал народным героем. Его даже называли Казанцев-Дагестанский — по аналогии с Суворовым-Рымникским Геннадий Трошев Генерал-полковник Российской армии

Тем не менее после той успешной операции прокуратура возбудила дело на Виктора Казанцева за гибель спецназовцев, но через год оно ввиду отсутствия состава преступления было прекращено. В 2001-м генерал стал полномочным представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и продолжил курировать ситуацию в Чеченской Республике. Через четыре года Казанцев ушёл с поста и стал работать в Южном военном округе и жить в Краснодаре.

Фото © ТАСС / Матыцин Валерий

Виктор Казанцев умер там же — на Кубани. Свои соболезнования выразил глава региона Вениамин Кондратьев.

Кубань потеряла мужественного человека, истинного патриота, безгранично преданного долгу и стране. Виктор Германович пользовался заслуженным уважением. За годы службы Отечеству не раз демонстрировал выдержку, твёрдость духа, силу характера, готовность брать на себя ответственность в ходе сложнейших боевых операций, в том числе на Северном Кавказе. Многое сделал на посту полномочного представителя Президента [РФ] в Южном федеральном округе. Краснодарский край всегда чувствовал поддержку с его стороны в решении социально-экономических задач. Все, кто знал Виктора Германовича, навсегда сохранят светлую и добрую память о нём Вениамин Кондратьев Губернатор Краснодарского края

Генерала похоронят на местном Всесвятском кладбище в Краснодаре.

Авторы Алексей Соков