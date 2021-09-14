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Ведущая решила избраться в конгресс, но не помогло даже видео с её откровенными танцами в колготках

Девушка была полна решимости продолжать борьбу, несмотря ни на что, но не набрала нужного количества голосов.

14 сентября, 15:05

Скриншот © Instagram / cinthia_fernandez_

32-летняя модель и телеведущая Синтия Фернандеш из Буэнос-Айреса захотела заняться политикой. Красавица стала кандидатом в депутаты и намеревалась избираться в Конгресс Аргентины. А чтобы привлечь к себе внимание, выбрала не новый, но проверенный способ — сняла ролик, где танцует в откровенной одежде.

Видео © Instagram / cinthia_fernandez_

На кадрах размещённого в "Инстаграме" видео кандидатка кружилась по улице под песню Ce Dice De Mi ("Говорят обо мне"). На Синтии были колготки с пикантными вырезами и нижнее бельё, а губы она накрасила красной помадой.

Скриншот © Instagram / cinthia_fernandez_

Скриншот © Instagram / cinthia_fernandez_

И хотя многие бросились осуждать Фернандеш, она это предвидела и сразу написала, что сняла провокационный ролик для привлечения внимания. Она заявила, что не стоит недооценивать избирателей, ведь никто не будет голосовать только из-за её внешности, а вот из-за программы — да. Девушка особое внимание собиралась уделить благополучию семей.

Фото © Instagram / cinthia_fernandez_

Фото © Instagram / cinthia_fernandez_

Однако Синтии не удалось набрать необходимого количества голосов, пишет elpais.com. Её результат — 1,1%, а порог прохождения — 1,5%.

Бузова хотела соблазнить фанатов, показав видео с танцем у шеста, но те лишь испытали испанский стыд

Бузова хотела соблазнить фанатов, показав видео с танцем у шеста, но те лишь испытали испанский стыд

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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