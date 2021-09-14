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Житель Москвы только сейчас выкинул новогоднюю ёлку, шокировав тем, с какого года она у него стояла

Под вирусным постом объявился сам мужчина и рассказал, что ёлочка намного старше, чем кажется.

14 сентября, 16:14

Фото © Telegram / moscowmap

14 сентября в одном из московских новостных телеграм-каналов — moscowmap — появился пост с коллажем из фотографий, на которых мужчина идёт по парковке с изрядно пожухшей ёлкой. Спустя восемь месяцев после Нового года увидеть такую картину — настоящая редкость. В комментариях пользователи стали активно обсуждать кадры.

🎄 Сентябрь — самое время вынести ёлку

moscowmap

Фото © Telegram / moscowmap

Фото © Telegram / moscowmap

Многие пользователи начали возмущаться, что снимки с камеры наблюдения, должно быть, опубликованы без разрешения мужчины, выносившего дерево. Но он явно был не против. nikk-60 сам объявился в комментариях и поделился фотографией "вечно зелёной" в хорошем качестве. Мало того, всплыли новые подробности. Оказывается, ёлочка стоит не восемь месяцев, а уже почти три года!

Да, это Льва Толстого, 16, и в кадре я. :)

И, между прочим, эта не просто ёлка, а ёлка нового, 2019 года. Доковидная.

09.09.2021 — сняли игрушки и вынесли. Тянет на рекорд.

Кто может больше?

nikk-60

Фото © Telegram / moscowmap

Фото © Telegram / moscowmap

А слившего кадры с камер наблюдения нужно искать в службе безопасности московского бизнес-центра "Морозов". Мужчина, который выбрасывал ёлку, держал её не у себя дома, а на работе. Правда, где именно — неизвестно. По фотографии, которой поделился nikk-60, можно предположить, что она пряталась где-то в офисе "Яндекса". Вход ведёт в подъезд, в котором и расположился отечественный IT-гигант.

На Камчатке лиса украла у туристов камеру и сняла влог, в котором показала весь свой внутренний мир

На Камчатке лиса украла у туристов камеру и сняла влог, в котором показала весь свой внутренний мир

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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