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Камера сняла, как пёс ночами заботится о детях хозяев, и это видео тронет любое сердце

Питомец доказал, что настоящая любовь не знает сна и отдыха, а чужих детей не бывает.

19 сентября, 12:00

Скриншот © TikTok / kellrottet. Фото © Instagram / kellrottet

Келли Роттет из США поделилась в "Тиктоке" видео, которое тронуло миллионы зрителей. Мама троих детей показала, что делает ночами их пёс Киллиан. Питомец не перестаёт нести свою службу даже в тёмное время суток, особенно заботясь о малышах.

Видео © TikTok / kellrottet

На кадрах видно, что преданный пушистик подходит к каждой детской кроватке, чтобы убедиться, что с малышами всё в порядке и они спят. Он внимательно прислушивается, тихонечко обнюхивает крошек, виляя хвостом, и потом удовлетворённый идет обратно.

Он часто это делает. Бродит по дому всю ночь, проверяя всех нас

Келли Роттет

Фото © Instagram / kellrottet / ajoconnor1

Фото © Instagram / kellrottet / ajoconnor1

Келли рассказала, что никто специально не учил питомца так заботиться о людях, но тем больше они ценят и любят своего пса, пишет The Dodo. Пользователи тоже высоко оценили "хвостатого няня", поставив ему около двух миллионов сердечек.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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