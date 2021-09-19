Камера сняла, как пёс ночами заботится о детях хозяев, и это видео тронет любое сердце
Питомец доказал, что настоящая любовь не знает сна и отдыха, а чужих детей не бывает.
Скриншот © TikTok / kellrottet. Фото © Instagram / kellrottet
Келли Роттет из США поделилась в "Тиктоке" видео, которое тронуло миллионы зрителей. Мама троих детей показала, что делает ночами их пёс Киллиан. Питомец не перестаёт нести свою службу даже в тёмное время суток, особенно заботясь о малышах.
Видео © TikTok / kellrottet
На кадрах видно, что преданный пушистик подходит к каждой детской кроватке, чтобы убедиться, что с малышами всё в порядке и они спят. Он внимательно прислушивается, тихонечко обнюхивает крошек, виляя хвостом, и потом удовлетворённый идет обратно.
Он часто это делает. Бродит по дому всю ночь, проверяя всех нас
Фото © Instagram / kellrottet / ajoconnor1
Келли рассказала, что никто специально не учил питомца так заботиться о людях, но тем больше они ценят и любят своего пса, пишет The Dodo. Пользователи тоже высоко оценили "хвостатого няня", поставив ему около двух миллионов сердечек.
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