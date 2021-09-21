Секретный план адмирала Калинина: Как ВМФ России заблокирует украинский флот в случае нападения Несмотря на фантастичность сценария, план реагирования на атаку был написан много десятков лет назад и до сих пор готов к немедленному исполнению. 20 сентября, 21:40 Фото © tankigames.ru

Последний бой ВМС Украины

Скандал вокруг предложения директора украинского научно-производственного объединения "Кливер" Оксаны Врублевской начался буквально на пустом месте. Врублевская заявила, что украинские ВМС значительно уступают российскому ВМФ как по численности, так и по качеству, отметив, что выходом из такой ситуации может стать минирование акватории Чёрного моря. Такое решение, по мнению Врублевской, может привести к "массовому уничтожению кораблей России", которые стоят у причальной стенки Севастополя или находятся в акватории.

Десантный корабль "Юрий Олефиренко" ВМС Украины. Фото © ТАСС / ZUMA

По задумке директора украинского предприятия, стоимость мины должна составить 30 тыс. долларов, а стоимость ремонта крейсера, который будет повреждён таким оружием, — уже 24 миллиона долларов. Однако бывший заместитель командира ракетного катера, капитан третьего ранга в запасе Андрей Молотько отмечает — заминировать акваторию вокруг Севастополя украинские корабли не в состоянии.

Во-первых, сделать это бесшумно невозможно. Вся акватория Чёрного моря просматривается и прослеживается. Во-вторых, где они для этого корабли будут брать — это ещё нужно разобраться. Единственный корабль, с помощью которого такое можно проделать, — это фрегат "Гетман Сагайдачный", я на нём начинал служить. Сейчас это корабль "ограниченно годный" к боевым походам. Это один из немногих кораблей, которые ещё дышат на ладан, но могут выйти в море. Но даже если он выйдет в море и начнёт какие-то манёвры делать, его затопят буквально через несколько минут — истребителям до акватории несколько минут лёта, а кораблю даже из бухты не обязательно выходить Андрей Молотько бывший заместитель командира ракетного катера, капитан третьего ранга в запасе

Как Пётр Порошенко на море заработать хотел

К личности директора НПО "Кливер" стоит присмотреться отдельно. Оксана Врублевская пришла на руководящие должности одного из некогда успешных украинских предприятий почти сразу после военного переворота в Киеве. Дела у "Кливера" шли неважно — государственных заказов было мало, а после появления на Банковой десанта во главе с Петром Порошенко оборонные крохи и вовсе исчезли. Предприятию "Кливер" и без таких потрясений работалось не особенно хорошо — заказов на донные мины и торпеды, которых и без того было очень мало, не стало совсем, и украинские специалисты начали активно искать счастья за рубежом, предлагая на продажу беспилотных роботов из чугуна, которые теряли связь сразу после погружения в воду.

Фото © ТАСС / Иван Николаев

Вместо развития уникального производства, способного вывести Украину в топ производителей оружия, все деньги пошли на строительство бронекатеров "Гюрза" на подконтрольный Порошенко судостроительный завод. Однако доблестной службы у этих катеров не вышло — задуманные как грозные боевые машины, способные действовать "в прибрежных водах и акваториях рек", на деле они оказались способны кое-как передвигаться лишь в мелких протоках, да и то с трудом. Когда их едва не утопили во время военно-морского парада в Одессе, общественность начала высмеивать новые посудины.

"Гюрзу" пиарили по всем каналам, доступным администрации Порошенко. То их называли москитным флотом Чёрного моря и наделяли возможностью противостоять чуть ли не гвардейскому ракетному крейсеру "Москва", то заявляли, что производство таких катеров настолько дёшево, что их можно клепать сотнями тысяч штук. Ничего из заявленного Порошенко, разумеется, не сбылось — катера ржавеют у причальной стенки, лишь изредка отваживаясь выйти в море недалеко от берега.

Предвидение адмирала Калинина

Одним из тех, кто хорошо понимал состояние будущего украинского флота, был бывший командующий Черноморским флотом СССР адмирал Алексей Калинин. Для своего преемника, контр-адмирала Михаила Хронопуло, он подготовил специальный план, по которому "любой противник, способный атаковать базу флота в Севастополе, должен быть немедленно уничтожен". Секретный пакет с планом, составленным Калининым, пролежал в сейфе много лет и был вскрыт лишь в июле 1997 года. По инструкции обнаружение флота противника приводило к немедленной мобилизации передового отряда кораблей: головного корабля флота — крейсера "Москва", а также нескольких кораблей боевого охранения, включая минные тральщики, способные обезопасить выход эскадры и залп по противнику в море.

Адмирал Алексей Калинин. Фото © wikipedia

Вероятность появления кораблей НАТО у берегов некогда дружественной республики военные просчитали заранее — наряд на уничтожение кораблей противника составлял примерно 25 ракет. На скорости в пару тысяч километров в час огромные "Вулканы" должны были врезаться во флот вероятного противника и обезопасить десантным кораблям и авиации коридор для контрнаступления. Но, к счастью, этот план военным не пригодился.

Мины от "Кливера"

Выступление главы "Кливера" Оксаны Врублевской состоялось в рамках мероприятия, организованного Центром исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Это добровольческое, если не сказать наполовину студенческое объединение, целью которого является постепенная интеграция Украины в состав командных структур НАТО. О реакции альянса на предложение заминировать акваторию Чёрного моря пока не известно, однако настолько безумное предложение говорит о том, что либо соседи по Чёрному морю перестали адекватно воспринимать реальность, либо создали свою — альтернативную, в которой отдельно взятый корабль может проскочить незамеченным и "закрыть" Черноморский флот прямо в Севастопольской бухте.

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Другой сценарий — запуск торпед с дальностью хода в 200 морских миль в сторону причала с кораблями Черноморского флота. О реальности такого замысла судить сложно, однако несколько военных спутников, постоянно находящихся над территорией Крыма, зафиксируют и место пуска, и даже боевой номер корабля, после чего вопрос его существования будет решаться отнюдь не дипломатическими методами.

Впрочем, эксперты, близкие к оборонно-промышленному комплексу, всерьёз заявления Оксаны Врублевской о минировании Чёрного моря не воспринимают. По мнению специалистов в области морских вооружений, чтобы спланировать такую операцию, нужен десяток специалистов экстра-класса, несколько современных малозаметных судов и современная техника, а подводные беспилотники Украины пока могут только пугать дельфинов. Но даже в случае создания боевой торпеды или робота никакой гарантии успеха нет — вся акватория Чёрного моря вплоть до Одессы просматривается российскими средствами контроля и боевыми кораблями. Малейшая попытка напасть на боевой корабль приведёт к аннигиляции украинского флота буквально через несколько минут. Некоторые из украинских моряков за это время даже не успеют одеться и занять боевые посты.

Авторы Сергей Андреев