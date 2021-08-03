Приём адмирала Сысоева: ВМФ России готовит "одесский план" для "зачистки" Чёрного моря от кораблей НАТО На реализацию этого плана ВМФ России отводится лишь несколько часов. После получения приказа ни один корабль НАТО не сможет покинуть акваторию Чёрного моря. 2 августа, 21:40 Фото © NurPhoto / NurPhoto via Getty Images

Генералы и их заявления

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк в интервью изданию Business Insider заявил, что силы НАТО откроют огонь по кораблям РФ в Чёрном море, если "российские корабли спровоцируют их на это". Под провокацией Берк понимает открытие огня по судам НАТО, которые находятся в Чёрном море с "заранее известной целью". Адмирал поделился мыслью, что близкие пролёты российских истребителей над кораблями США и НАТО "провоцируют моряков стрелять первыми", поскольку экипаж судна не может определить, "находится самолёт в профиле атаки или нет" .

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Словам Берка вторит и отставной адмирал Джеймс Фогго. Он отметил, что в 2019 году российские истребители летали над кораблями США и НАТО в режиме "чистых крыльев" — без штурмового вооружения. Теперь ситуация изменилась. После того как эсминец Defender пересёк морскую границу у мыса Фиолент в Крыму, все самолёты вооружили "по-боевому". Фогго полагает, что "русские могут быть раздражены постоянным присутствием" кораблей НАТО вблизи своих границ.

В профессиональные оценки Берк и Фогго не углубляются. По их мнению, американские военные не должны самостоятельно определять, атакуют их или нет.

Предел риска

Если рубикон американские военные (или военные НАТО) всё-таки перейдут и стрельба по российскому кораблю или самолёту будет открыта, то для стрелявшего сдавшие нервы могут обернуться уничтожением. У лётчиков и моряков есть на этот случай очень чёткая инструкция, дословный перевод которой с военного на гражданский русский язык означает следующее: "Если по тебе стреляют, ты имеешь полное право открыть ответный огонь".

Тонкость состоит в том, что если у военных США или НАТО сдадут нервы и они решатся открыть огонь, то произойдёт это в "гостевой" морской зоне, в которой у кораблей или авиации "западных партнёров", по сути, нет никаких прав. Единственный документ, который регламентирует появление боевых кораблей стран НАТО в Чёрном море, — знаменитая Конвенция Монтрё. Это соглашение запрещает боевым кораблям нечерноморских стран с водоизмещением более 30 тысяч тонн находиться в акватории более 21 суток. О применении оружия в тексте конвенции не сказано ничего, однако там написано, что все суда должны двигаться, "соблюдая принципы международного права и соглашений о безопасном судоходстве".

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Проблема состоит в том, что российская авиация появляется над американскими судами либо в нейтральных водах, либо в тот момент, когда есть риск, что зарубежный боевой корабль может пойти на нарушение государственной границы. Сдавшие нервы экипажей боевых кораблей или авиации НАТО в этом случае могут спровоцировать их на стрельбу во время пересечения границы Российской Федерации — по воздуху или по воде. В этом случае всё будет выглядеть так, будто потенциальный враг не только переступил через порог, но и специально открыл огонь, в то время как дежурное звено просто вышло на рутинный перехват очередного "заблудившегося". Но в рамках американского (да и западного вообще) подхода к делу ничего страшного в таком манёвре нет. Крым в США и странах НАТО по-прежнему считают украинским, несмотря на то что даже в ООН на эту тему разговаривать никто не хочет, а на полуостров регулярно прилетают европейские политики.

Секретный план адмирала Сысоева

На случай вторжения флота вероятного противника давно готов особый план. В 1968 году командовать Черноморским флотом СССР назначили Виктора Сысоева. Этот опытный военный, прошедший через дерзкие рейды в Одессу и Севастополь, на заседании штаба флота заявил, что знает, как блокировать все корабли потенциального противника за несколько часов. За дерзость и масштабность этот план получил название "одесский" — адмиралу припомнили его старые заслуги времён войны, когда его группа проводила дерзкие броски вглубь территории противника. К началу 70-х годов советский флот постепенно набирал силу — на вооружение принимались новые типы противокорабельных сверхзвуковых ракет, с помощью которых можно было закрыть Чёрное море на замок. Однако не было главного — чёткого плана действий, которым можно было бы воспользоваться в случае необходимости.

В 70-м году состоялись учения "Океан-70" — масштабные военные манёвры всех флотов Советского Союза. В ходе этих учений Сысоев впервые показал, как можно уничтожить весь флот противника, если дело дойдёт до большой войны. Несмотря на то что численность российского флота в Севастополе значительно меньше, чем во времена СССР, привести план адмирала Сысоева в исполнение не составит большого труда. Для того чтобы нейтрализовать угрозу, ВМФ России потребуется три группы кораблей. Первая будет действовать как сборная Новой Зеландии по регби перед началом матча — военные будут "танцевать хаку", только вместо игроков на поле будут боевые корабли. Их задача — максимально быстро дать противнику понять, что нарушителя собираются гнать до самого Босфора.

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Вторая группа кораблей в это время будет наводить оружие на цель, находясь на небольшом удалении от основной группы "погонщиков". По плану адмирала Сысоева, прицеливаться по судам противника должны несколько ракетных кораблей. В 70-х эту задачу должны были выполнять сторожевые суда проекта 1135 — позднее они провели знаменитый "Черноморский навал", протаранив американский крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрон". На вооружении современного Черноморского флота находится не меньше десятка ракетных кораблей разного типа, способных уничтожить противника оружием, даже не выходя из порта, поэтому об "опасном сближении", про которое так часто любят говорить американские и европейские официальные лица, не будет идти и речи.

По плану адмирала Сысоева, на всю операцию должно уйти не более 12 часов. На первом этапе вероятного противника вежливо, но настойчиво попросят на выход. На "выход в Босфор с вещами" дают примерно четыре часа. Если после вооружённого инцидента корабль США или НАТО продолжит следовать прежним курсом, план адмирала ВМФ СССР перейдёт во вторую стадию, включающую в себя совсем не учебное применение оружия.

С юридической точки зрения такая операция полностью подпадает под определение закона РФ "О государственной границе Российской Федерации". Этот документ фактически исключает двойную трактовку потенциального конфликта. Есть граница, есть нарушитель. Пересёк да ещё и пострелять решил — либо выйди вон под присмотром, либо будешь уничтожен.

Авторы Сергей Андреев