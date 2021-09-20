Учителю посоветовали быстрее съезжать из дома, когда он нашёл куклу, которая "убила прошлых хозяев"
Встретившись с такой игрушкой, любой бы поспешил бежать из дома. Вместе с ней была записка, в которой утверждалось, что именно кукла зарезала предыдущих владельцев дома.
Фото © Liverpool Echo / Джонатан Льюис
32-летний Джонатан Льюис недавно купил дом в Уолтоне, Ливерпуль. С учительской зарплатой мужчине долго пришлось копить на жильё, так что он был крайне рад... до поры до времени. Когда все документы были подписаны, а деньги переданы, мужчина наконец заехал. Пытаясь понять, куда ведёт свисающий со стены провод, Джонатан проломил стену под лестницей и нашёл такое, от чего в жилах стынет кровь.
Из отверстия на него пристально смотрели крошечные глаза-бусинки. Судя по всему, кукла годами сидела в плетёном креслице в темноте.
Фото © Liverpool Echo / Джонатан Льюис
Отодвинув ещё часть гипсокартона, Джонатан понял, что старая тряпичная кукла держала записку, и едва ли кто-то был бы рад такому посланию.
"Уважаемый читатель / новый домовладелец! Спасибо, что освободили меня!
Меня зовут Эмили. Мои первоначальные владельцы жили в этом доме в 1961 году. Они мне не нравились, поэтому с ними пришлось попрощаться. Всё, что они делали, это пели и веселились. Отвратительно. Я выбрала для них смерть, так что я надеюсь, что у вас есть ножи. Надеюсь, вы хорошо спите".
Фото © Liverpool Echo / Джонатан Льюис
Джонатан не мог не поделиться посланием со своими друзьями. Все они в один голос умоляли его выставить дом на продажу, а самому как можно быстрее делать ноги. Но Льюис паники не разделяет. По его словам, риелтор уверил его, что кухню ремонтировали всего четыре года назад, так что, должно быть, шутка совсем свежая, пишет Daily Star.
Я думаю, что это просто смех. Честно говоря, мне всё это показалось забавным. Я бы, наверное, сделал то же самое. В письме написан 1961 год, но агент по недвижимости сказала, что кухню ремонтировали всего четыре-пять лет назад. Думаю, записку с куклой положили именно тогда. Да и бумага не выглядит очень старой
WOW-news
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