Учителю посоветовали быстрее съезжать из дома, когда он нашёл куклу, которая "убила прошлых хозяев"

32-летний Джонатан Льюис недавно купил дом в Уолтоне, Ливерпуль. С учительской зарплатой мужчине долго пришлось копить на жильё, так что он был крайне рад... до поры до времени. Когда все документы были подписаны, а деньги переданы, мужчина наконец заехал. Пытаясь понять, куда ведёт свисающий со стены провод, Джонатан проломил стену под лестницей и нашёл такое, от чего в жилах стынет кровь.

Из отверстия на него пристально смотрели крошечные глаза-бусинки. Судя по всему, кукла годами сидела в плетёном креслице в темноте.

Фото © Liverpool Echo / Джонатан Льюис

Отодвинув ещё часть гипсокартона, Джонатан понял, что старая тряпичная кукла держала записку, и едва ли кто-то был бы рад такому посланию.

"Уважаемый читатель / новый домовладелец! Спасибо, что освободили меня! Меня зовут Эмили. Мои первоначальные владельцы жили в этом доме в 1961 году. Они мне не нравились, поэтому с ними пришлось попрощаться. Всё, что они делали, это пели и веселились. Отвратительно. Я выбрала для них смерть, так что я надеюсь, что у вас есть ножи. Надеюсь, вы хорошо спите".

Фото © Liverpool Echo / Джонатан Льюис

Джонатан не мог не поделиться посланием со своими друзьями. Все они в один голос умоляли его выставить дом на продажу, а самому как можно быстрее делать ноги. Но Льюис паники не разделяет. По его словам, риелтор уверил его, что кухню ремонтировали всего четыре года назад, так что, должно быть, шутка совсем свежая, пишет Daily Star.