Хозяйка выложила фото своего пса, который настолько похож на голливудского актёра, что не отличить
Есть два варианта, как понравиться другим: ты либо красавчик, либо ну очень харизматичный. У собак всё то же самое. Мохнатого героя этого материала любят все!
Фото © Facebook / Amber West
32-летняя Эмбер Уэст из Оушен-Спрингс, США, несколько дней назад поделилась с пользователями Сети фотографией своей собаки, и теперь все ей завидуют, ведь у неё дома живёт своего рода звезда. Пёс с ироничной кличкой Доктор Красавчик выглядит в точности как 72-летний голливудский актёр Сэмюэл Л. Джексон, известный по своим ролям в "Криминальном чтиве" и последних фильмах Marvel.
Фото © Facebook / Amber West
Когда Эмбер опубликовала фотографию в группе на "Фейсбуке", её пост тут же привлёк внимание других участников. Комплименты Доктору Красавчику льются рекой
Этот пёс выглядит так, словно он был человеком в прошлой жизни!
Я единственный, кто видит в нём Сэмюэля Л. Джексона? Кажется, ещё немного — и он начнёт меня покрывать трёхэтажным матом
Уэст говорит, что они с мужем Джорданом уже давно заметили сходство Красавчика с Джексоном. Пара нашла его в приюте для собак. Там его звали Тибби, но нескольких минут общения с питомцем хватило, чтобы понять, что такая кличка ему совсем не подходит. Нужно что-то яркое — с такой-то необычной внешностью!
Фото © Facebook / Amber West
Сейчас, когда так много людей обратило на это внимание, я определённо вижу сходство с Джексоном. Нам часто говорили, что он "прямо как человек", и мы согласны. Он самый лучший мальчик. Когда мы пошли в приют, это правда была любовь с первого взгляда. Мы просто не могли противостоять его обаянию
Кстати, хотя Доктор Красавчик похож на актёра, он намного моложе него, даже в пересчёте на "человеческий возраст". В январе питомцу исполняется три года, пишет Daily Mail
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