Хозяйка выложила фото своего пса, который настолько похож на голливудского актёра, что не отличить

32-летняя Эмбер Уэст из Оушен-Спрингс, США, несколько дней назад поделилась с пользователями Сети фотографией своей собаки, и теперь все ей завидуют, ведь у неё дома живёт своего рода звезда. Пёс с ироничной кличкой Доктор Красавчик выглядит в точности как 72-летний голливудский актёр Сэмюэл Л. Джексон, известный по своим ролям в "Криминальном чтиве" и последних фильмах Marvel.

Фото © Facebook / Amber West

Когда Эмбер опубликовала фотографию в группе на "Фейсбуке", её пост тут же привлёк внимание других участников. Комплименты Доктору Красавчику льются рекой

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Уэст говорит, что они с мужем Джорданом уже давно заметили сходство Красавчика с Джексоном. Пара нашла его в приюте для собак. Там его звали Тибби, но нескольких минут общения с питомцем хватило, чтобы понять, что такая кличка ему совсем не подходит. Нужно что-то яркое — с такой-то необычной внешностью!

Фото © Facebook / Amber West

Сейчас, когда так много людей обратило на это внимание, я определённо вижу сходство с Джексоном. Нам часто говорили, что он "прямо как человек", и мы согласны. Он самый лучший мальчик. Когда мы пошли в приют, это правда была любовь с первого взгляда. Мы просто не могли противостоять его обаянию Эмбер Уэст

Кстати, хотя Доктор Красавчик похож на актёра, он намного моложе него, даже в пересчёте на "человеческий возраст". В январе питомцу исполняется три года, пишет Daily Mail