Блогер показал фото светофора, после которого его подписчики перестали доверять мозгу раз и навсегда
Человеческий мозг ну очень любит упрощать себе работу. Так, мы часто можем видеть то, чего на самом деле не существует. Тиктокер показал обычную фотографию светофора, но она вас точно удивит.
Пользователь TikTok Дин Джексон beatonthebeeb уже несколько месяцев шокирует пользователей соцсети самыми разными оптическими иллюзиями. Какие-то все знают ещё с уроков физики, какие-то видели в пабликах со смешными фотографиями. Недавно Дин показал подписчикам снимок обычного светофора и собрал восемь миллионов просмотров! В чём дело — узнаете, посмотрев ролик.
Сначала Джексон показывает зрителям кадр без преобразований. Ничего необычного, кроме одновременно горящих всех цветов светофора. Потом тиктокер показывает тот же снимок, но на этот раз — с зелёным фотофильтром поверху. Казалось бы, мало что изменилось — "триколор" на месте. Вот только каждый, кто ходил на физику, знает, что красный и зелёный — комплиментарные цвета, а значит, на второй картинке просто нет ни одного красного пикселя. Тем не менее большинство видит, что красный всё ещё горит.
В доказательство, что на втором кадре и правда нет красного, Дин закрасил всё, кроме того самого участка. Как по волшебству весь цвет пропал. Теперь на том же самом месте — лишь серое пятно. Пользователи к такому повороту событий были явно не готовы. Среди тысяч комментариев люди в ужасе обсуждают, как ещё их мозг может обманывать.
Я был так убеждён, что вы обманываете, что лично закрыл всё, кроме красного света, на втором кадре. Всё и правда так
Кто заплатит моим глазам за переработку??
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