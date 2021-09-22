"Это был мой самый страшный секрет": Ума Турман впервые рассказала, что ей пришлось сделать аборт в 15 лет

На днях в Washington Post вышло эссе Умы Турман, в котором она выступила с критикой запрета на искусственное прерывание беременности в Техасе. Как оказалось, актриса знает об абортах не понаслышке.