"Это был мой самый страшный секрет": Ума Турман впервые рассказала, что ей пришлось сделать аборт в 15 лет
На днях в Washington Post вышло эссе Умы Турман, в котором она выступила с критикой запрета на искусственное прерывание беременности в Техасе. Как оказалось, актриса знает об абортах не понаслышке.
В тексте эссе Турман призналась, что сама сделала аборт, когда ей было всего 15 лет. По словам актрисы, тогда она жила в Европе вдали от семьи. Забеременев от мужчины намного старше её, она долго пыталась понять, что ей дальше делать со своей жизнью. Турман созвонилась с родными, и они вместе приняли решение прервать беременность. Процедура проходила в одной из клиник Кёльна, Германия.
Тогда я только начинала свою карьеру, и у меня не было денег, чтобы обеспечить даже саму себя. Всей семьёй мы решили, что вынашивать ребёнка я не могу, и пришли к тому, что единственный правильный выбор — прервать беременность. Но моё сердце всё равно было разбито
По словам Умы, всю жизнь эта история была её "самым страшным секретом". Но она решила рассказать, чтобы "отвлечь огонь споров" от уязвимых женщин, на которых в первую очередь влияет закон.
Сейчас мне 51 год, и я рассказываю об этом вам, сидя в своём доме, в котором вырастила троих детей, они моя гордость и радость. <...> Аборт, который я сделала ещё подростком, был самым трудным решением в моей жизни, из-за которого я страдала тогда и расстраиваюсь до сих пор. Но это был путь к жизни, полной радости и любви, которую я испытываю сейчас
Турман отметила, что наблюдала за ходом принятия нового закона с "большой грустью" и "чем-то больше похожим на ужас". По её словам, запрет на искусственное прерывание беременности — очередной дискриминационный инструмент против тех, кто и так находится в ужасном экономическом положении.
Напомним, в начале сентября в американском штате Техас вступил закон о запрете абортов после шести недель. Против него высказывались многие либерально настроенные общественные деятели и политики. Кроме того, против запрета даже выступал действующий президент США Джо Байден, пишет BBC.
Этот закон Техаса грубо нарушает конституционное право, установленное в деле "Роу против Уэйда" и рассматривавшееся в качестве прецедента на протяжении почти полувека
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