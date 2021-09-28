У девочки вместо слёз образуются камни, и за два месяца их накопилось около 15 штук
Специалисты в тупике — с научной точки зрения состояние героини просто невозможно. Но факт остаётся фактом.
15-летняя девочка из Каннауджа, на севере Индии, уже несколько недель пугает врачей и всех знакомых. Её семья утверждает, что за последние два месяца левым глазом подросток "выплакал" от 10 до 15 камушков. Причём образования не похожи на те, что скапливаются в почках при болезни, эти больше напоминают обычную гальку. Посмотрите сами.
В начале ролика отчётливо видно, что на веке девочки, имя которой не раскрывается, есть какая-то шишка. Но потом ей открывают глаз... и из него вываливается маленький камень. Таких видео у родственников много. Вот только врачи не понимают, как такое может происходить. Даже при мочекаменной болезни образования формируются годами, а тут у юной индианки за два месяца уже с десяток камней.
Кроме того, по кадрам ясно, что из-за камней под веками девочке очень больно. Что мешало ей избавиться от них до того, как они станут такими большими? Тем более, судя по видео, достать образование из глаза совсем не сложно.
После того как новость о плачущей камнями девочке разлетелась по миру, все приняли её со скепсисом: какова вероятность, что это не родители заставляют девочку засовывать гальку себе под веки? Но местным жителям не до критики — они в ужасе, ведь это уже второй подобный случай. В 2014 году 12-летняя Саадия Салехе из Йемена мучилась из-за того же самого, пишет Daily Star.
Этот случай вызвал панику в районе, где живёт девушка <...> Некоторые говорят, что на девочку наложили заклятье, другие уверены, что во всём виноват дьявол <...> А кто-то опасается, что это может быть началом новой эпидемии
WOW-news
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