Особый отдел: Кто охраняет Владимира Путина на отдыхе Служба безопасности президента — одно из самых засекреченных подразделений не только в России, но и в мире. 27 сентября, 09:43 Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

"Ядерный чемоданчик"

Принято считать, что "ядерный чемоданчик" отдаёт команду на применение всего ядерного арсенала, надёжно укрытого в стране. На самом деле устройство, которое всегда находится недалеко от президента страны, работает чуть иначе. Мало кто знает, что "ядерных чемоданчиков" в стране три — один у начальника генерального штаба, второй — у министра обороны, третий, самый главный, — у президента страны. После подтверждения команды на запуск с одной из ракетных шахт стартует командная ракета. На ней установлены мощные передатчики, которые активируют запуск других баллистических ракет — из шахт, с подводных лодок и мобильных пусковых платформ.

Для того чтобы всё сработало, "ядерный чемоданчик" оснащён мощным излучателем сигнала. Он позволяет отправлять команду на запуск баллистических ракет из любой точки мира, даже из глухой тайги, где не работает обычная сотовая связь. И российское и американское устройство судного дня состоит из двух частей. В российской версии с пульта управления "Чегет" в определённой последовательности вводятся команды, а специальная сумка с мощным ретранслятором "Агат" передаёт их по зашифрованному каналу связи.

"Ядерный чемоданчик", выставленный в Ельцин-центре. Фото © Wikipedia

Как именно работает "Чегет", не знает почти никто, однако для того, чтобы "ядерный чемоданчик" не попал в чужие руки, предпринимаются самые серьёзные меры безопасности.

Кто охраняет президента?

Вопросами безопасности первого лица государства на отдыхе занимаются те же люди, что и в обычной жизни, но небольшие отличия всё-таки есть. Точных сведений о подразделении "особой защиты" нет, и вся информация по этому поводу даётся крайне осторожно и дозированно. По слухам, "особый отдел" внутри Федеральной Службы Охраны занимается исключительно безопасностью первого лица страны и самыми сложными вопросами, связанными с безопасностью "устройства номер один" — пульта управления ядерным арсеналом.

Бывшие сотрудники спецслужб отмечают, что особых протоколов на время отдыха президента России не вводится — служба безопасности работает в штатном режиме. Численность "особого отдела" ФСО не раскрывается, и этот секрет охраняется так же бережно, как сведения о местонахождении пусковых установок с баллистическими ракетами. По слухам, несколько лет назад некоторым доработкам подвергся и "ядерный чемоданчик" — устройство получило передатчик повышенной мощности, несколько резервных схем работы и новые каналы связи.

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Само устройство (и резервный пульт) не находится в руках у президента 24/7 — его сопровождением занимаются дежурные офицеры. Негласное правило "одной минуты" вводится в действие, если президенту срочно может потребоваться "ядерный чемоданчик" — такого же правила придерживаются и в Секретной службе США. У американцев на эту тему вообще есть специальный ритуал — если президент идёт на пробежку, то офицеры службы безопасности едут в машине сзади и держат в руках устройство для активации кодов запуска.

Путин и Шойгу — на отдыхе, охрана — нет

Если говорить начистоту, то полноценного отдыха у президента России нет даже в сибирской тайге или на Алтае. При появлении срочного вопроса президент страны может отвечать на звонки своих заместителей и помощников, а также ближайших подчиненных — например, директора ФСБ Николая Патрушева или премьер-министра Михаила Мишустина. Охрана высшего должностного лица при этом осуществляется круглые сутки — сотрудники службы безопасности работают практически так же, как это происходит в будни, пока президент работает в Кремле или находится с рабочей поездкой по регионам или за рубежом.

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

О службе безопасности министра обороны Сергея Шойгу открытых данных ещё меньше. Его, как и президента России, охраняет Федеральная служба охраны, однако, пересекаются ли "безопасники" президента и министра обороны, неизвестно.

Борт номер один

Причин, по которым президенту придётся прервать свой отдых и покинуть выбранное место в дикой природе, не так много. Обычно к ним относятся вооружённые конфликты или крупные техногенные катастрофы. При этом главе государства необязательно возвращаться в Кремль — принимать решения и отдавать распоряжения ближайшим должностным лицам можно как по спецсвязи, так и из ближайшего населённого пункта.

В этом, по мнению ряда специалистов, состоит отличие между российским главой государства и его американским коллегой. Последнему при необходимости придётся либо срочно спускаться в укрытие, либо подниматься на борт президентского самолёта, который доставит президента США обратно в Вашингтон. Защищённые каналы спутниковой связи у президента Америки Джо Байдена (как и у всех его предшественников) тоже есть, но, по сведениям из открытых источников, они задействуются в основном для управления войсками или в тайных операциях, требующих санкции руководителя страны.

Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Где во время отдыха президентов находится борт номер один, неизвестно — эта информация закрыта от посторонних и не раскрывается людям без соответствующего допуска. Однако перевозкой первого лица страны всегда занимается Специальный лётный отряд (СЛО) "Россия" — никто другой таким правом не наделён. Точное местоположение вертолётов и самолётов, которые могут доставить президента страны как в Москву, так и в любую точку мира, неизвестно, однако в открытых источниках сообщается о "нескольких минутах", за которые решается вопрос доставки руководителя государства, даже если он находится на отдыхе в труднодоступных местах страны.

Авторы Сергей Андреев