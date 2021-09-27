Клиентка сделала пошлую опечатку в СМС, из-за которой она каждый раз краснела, увидев сантехника
Эта история так и могла бы остаться исключительно между заказчицей и сантехником. Но специалиста так рассмешила ситуация, что теперь о ней знают тысячи.
Фото © George Cox
Автокоррекция текста была придумана, чтобы упростить жизнь пользователям смартфонов. Но, как показывает практика, технология всё только усложняет. Недавно 58-летняя Венди Лофтус-Мартин из Британии вызвала сантехника Джорджа Кокса, но за день Венди поняла, что будет работать из дома. Тогда она решила написать специалисту и поинтересоваться, как ему будет удобнее: если она останется у себя в кабинете или будет с ним на кухне.
Фото © George Cox
В сообщении Венди "Мне лучше поработать в кабинете или на кухне?" автокоррекция исправила work (работать) на wank — нецензурный английский эквивалент слову "мастурбировать". Так одно неверное нажатие кнопки перевернуло смысл сообщения Венди с ног на голову. Только отправив сообщение, женщина заметила пикантную ошибку и поспешила исправиться. Но, конечно, уже было поздно. Когда Джордж увидел уведомление от клиентки, он чуть с ума не сошёл от смеха. Решил, он не может оставить провал Венди без внимания.
Я, ***, ору! Все зависит от того, где ты обычно это делаешь. Я имею в виду работу. Но лучше на кухне, если можешь
Джордж Кокс со своей супругой. Фото © George Cox
Покрасневшая от стыда, Венди попрощалась с Джорджем, надеясь, что о её позоре никто не узнает. Но у сантехника были другие планы. В разговоре с журналистами издания Mirror мужчина из Алвестона рассказал, что на следующий день женщина всё так же краснела, стоило ей встретиться с ним взглядом.
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