НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Клиентка сделала пошлую опечатку в СМС, из-за которой она каждый раз краснела, увидев сантехника

Эта история так и могла бы остаться исключительно между заказчицей и сантехником. Но специалиста так рассмешила ситуация, что теперь о ней знают тысячи.

27 сентября, 15:25

Фото © George Cox

Автокоррекция текста была придумана, чтобы упростить жизнь пользователям смартфонов. Но, как показывает практика, технология всё только усложняет. Недавно 58-летняя Венди Лофтус-Мартин из Британии вызвала сантехника Джорджа Кокса, но за день Венди поняла, что будет работать из дома. Тогда она решила написать специалисту и поинтересоваться, как ему будет удобнее: если она останется у себя в кабинете или будет с ним на кухне.

Фото © George Cox

Фото © George Cox

В сообщении Венди "Мне лучше поработать в кабинете или на кухне?" автокоррекция исправила work (работать) на wank — нецензурный английский эквивалент слову "мастурбировать". Так одно неверное нажатие кнопки перевернуло смысл сообщения Венди с ног на голову. Только отправив сообщение, женщина заметила пикантную ошибку и поспешила исправиться. Но, конечно, уже было поздно. Когда Джордж увидел уведомление от клиентки, он чуть с ума не сошёл от смеха. Решил, он не может оставить провал Венди без внимания.

Я, ***, ору! Все зависит от того, где ты обычно это делаешь. Я имею в виду работу. Но лучше на кухне, если можешь

Джордж Кокс

Джордж Кокс со своей супругой. Фото © George Cox

Джордж Кокс со своей супругой. Фото © George Cox

Покрасневшая от стыда, Венди попрощалась с Джорджем, надеясь, что о её позоре никто не узнает. Но у сантехника были другие планы. В разговоре с журналистами издания Mirror мужчина из Алвестона рассказал, что на следующий день женщина всё так же краснела, стоило ей встретиться с ним взглядом.

Девушка поймала изменщика на одной простой детали, когда он отправил фото, как смотрит Олимпиаду

Девушка поймала изменщика на одной простой детали, когда он отправил фото, как смотрит Олимпиаду

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В Twitter нашли настолько постыдные фото из клуба, что даже не верится, что ещё есть такие тусовки

сегодня в 07:40

Девушка показала гениальное сообщение, которое довело до истерики незнакомца, приславшего приватное фото

25 сентября, 10:00

Рок-группа Måneskin объявила даты концертов в России

сегодня в 16:11

Банкир, потративший 6 млн на превращение в "рептилоида", ищет свою любовь после 12 лет одиночества

сегодня в 08:58

Появилось фото, как выглядит Бузова в чужом Instagram, и от ухоженной красавицы там нет и следа

сегодня в 13:38

Новости партнеров

Layer 1