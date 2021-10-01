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Деми Роуз снялась в купальнике топлес, показав секрет ровного загара, пока её никто не видит

Модель позировала на фоне Атлантического океана и наслаждалась видом — как и её подписчики в "Инстаграме".

1 октября, 08:45

Фото © Instagram / demirose

Популярная британская модель Деми Роуз сейчас работает далеко от дома, путешествуя по курортам Испании и Италии. В одну из свободных минут 26-летняя красотка решила отдохнуть на берегу Атлантического океана и заняться загаром. Для ровного покрытия девушка сняла верх от купальника, оставив на себе лишь плавки и сетчатую юбку, без стеснения показав поклонникам свою идеальную фигуру.

Фото © Instagram / demirose

Фото © Instagram / demirose

Свой золотой образ модель дополнила массивными солнцезащитными очками и украшениями, а волосы заплела в несколько кос. "Ловлю волну", — пошутила Деми под жаркими снимками, и 17,7 млн подписчиков поддержали её юмор, лайкнув её снимки больше 700 тыс. раз.

Фото © Instagram / demirose

Фото © Instagram / demirose

Нет, дорогая, ты их скорее создаёшь

burns3380

Уф, тяжело, наверное, такую грудь держать, давай помогу!

ronaldrecinos4

Эти фото — просто готовая обложка для журнала

vieuxromance

Фото © Instagram / demirose

Фото © Instagram / demirose

Именно благодаря своим пышным формам Деми Роуз в короткие сроки набрала популярность и построила успешную карьеру в фешен-индустрии. Из-за низкого роста и крутых изгибов девушку не хотели брать в мир моды, однако она смогла сама пробиться в соцсетях. Теперь с Деми мечтают сотрудничать многие бренды, особенно купальников и нижнего белья.

10 фото спортсменки, которая выбрала бодипозитив, и растяжки с целлюлитом сделали её только краше

10 фото спортсменки, которая выбрала бодипозитив, и растяжки с целлюлитом сделали её только краше

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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