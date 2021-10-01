Деми Роуз снялась в купальнике топлес, показав секрет ровного загара, пока её никто не видит

Популярная британская модель Деми Роуз сейчас работает далеко от дома, путешествуя по курортам Испании и Италии. В одну из свободных минут 26-летняя красотка решила отдохнуть на берегу Атлантического океана и заняться загаром. Для ровного покрытия девушка сняла верх от купальника, оставив на себе лишь плавки и сетчатую юбку, без стеснения показав поклонникам свою идеальную фигуру.

Фото © Instagram / demirose

Свой золотой образ модель дополнила массивными солнцезащитными очками и украшениями, а волосы заплела в несколько кос. "Ловлю волну", — пошутила Деми под жаркими снимками, и 17,7 млн подписчиков поддержали её юмор, лайкнув её снимки больше 700 тыс. раз.

Фото © Instagram / demirose

Нет, дорогая, ты их скорее создаёшь burns3380

Уф, тяжело, наверное, такую грудь держать, давай помогу! ronaldrecinos4

Эти фото — просто готовая обложка для журнала vieuxromance

Фото © Instagram / demirose