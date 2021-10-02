Актриса показала, что стало с её животом после родов, и теперь не каждая девушка решится рожать
Звезда научилась любить своё тело в любом виде и с удовольствием снимается для брендов нижнего белья.
28-летняя английская актриса Мелисса Саффилд, известная по роли в сериале "Жители Ист-Энда", решила показать в "Инстаграме" честное фото, как выглядит её живот после родов. В марте 2020 года появился на свет сын артистки, и фигура звезды существенно изменилась.
На фото Мелисса продемонстрировала заметно увеличившийся живот, растяжки и складки. Однако она не спешит переживать и ненавидеть себя. Вместо этого звезда выбрала другой путь: девушка гордится своим телом, которому благодарна за рождение малыша, и учит других принимать себя.
Это мой живот. Он выглядит совсем не так, как раньше. Сначала он был немного меньше и не так выпирал, а потом вырос и стал моим лучшим другом. Разве это не круто? Держу пари, ваши животы тоже крутые, независимо от того, стали они больше или нет. Разве тела не чудесны? Все такие разные, удивительные, замечательные и очень сильные. Мы все так до смешного красивы, не так ли?❤️
Пользователи не устояли перед искренностью актрисы и поблагодарили её за подаренный позитив. А многие женщины отметили, что после родов столкнулись с похожими проблемами, но благодаря Мелиссе чувствуют себя не такими одинокими.
Ваши посты помогают мне научиться любить себя, спасибо
Мне нравятся твои посты. Ты выглядишь потрясающе 😍
Мне нравится твоя уверенность, я всё ещё учусь любить своё новое тело после рождения двоих детей. Я ещё не совсем справилась, но такие женщины, как ты, показывают, как это делается
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