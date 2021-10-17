У пса отросла длинная борода как у старика, и теперь никто не может пройти мимо этой смешной морды
Пушистик приобрёл вид умудрённого жизнью старца, но эффектный взгляд выдаёт его упрямый характер.
Пёсику Тедди из Хартлпула, Англия, может позавидовать любой хипстер, ведь пушистик — обладатель роскошной длинной бороды, которая приковывает взгляды прохожих на улице. А поддерживает её в идеальном состоянии 50-летняя хозяйка питомца — собачий парикмахер Никола Уилкокс. Тедди раз в месяц посещает салон, а причёсывать его приходится каждый день.
Однако раньше хвостатый выглядел совсем по-другому. У него была аккуратно постриженная мордочка, что, по мнению хозяйки, не отражало его упрямый и озорной характер. А потом Николь решила проверить, до какой длины сможет дорасти его борода. И новый образ подошёл пушистику на все сто.
Теперь девятилетний Тедди стал звездой среди местных жителей, которые не могут пройти мимо бородатого "старичка" просто так, пишет teamdogs.co.uk. "Люди любят его, они всегда останавливаются и смотрят на его бороду, говоря: "Это же маленькая собачка с бородой!" — поделилась Николь.
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