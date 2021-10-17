У пса отросла длинная борода как у старика, и теперь никто не может пройти мимо этой смешной морды

Пёсику Тедди из Хартлпула, Англия, может позавидовать любой хипстер, ведь пушистик — обладатель роскошной длинной бороды, которая приковывает взгляды прохожих на улице. А поддерживает её в идеальном состоянии 50-летняя хозяйка питомца — собачий парикмахер Никола Уилкокс. Тедди раз в месяц посещает салон, а причёсывать его приходится каждый день.

Фото © Facebook / Nicola Wilcox

Однако раньше хвостатый выглядел совсем по-другому. У него была аккуратно постриженная мордочка, что, по мнению хозяйки, не отражало его упрямый и озорной характер. А потом Николь решила проверить, до какой длины сможет дорасти его борода. И новый образ подошёл пушистику на все сто.

Фото © Facebook / Nicola Wilcox