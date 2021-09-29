На камеру попало, как жениху сломали позвоночник во время свадьбы, когда гости решили его подбросить
Так из-за одной травмоопасной свадебной традиции мужчина попал в больницу со сломанным позвоночником.
В середине сентября 31-летний Ливиу Филимон женился на любви всей своей жизни. Вечер проходил великолепно, пока друзья жениха не решили, что пришло время для старой свадебной традиции. Всей гурьбой мужчины подняли Ливиу и начали подбрасывать в воздух. Но о технике безопасности охмелевшая толпа не думала.
В один момент ноги Ливиу оказались намного выше остального тела. Жених полетел на пол головой вниз. Попытки поймать парня провалились. Всё произошедшее записали на видео.
На кадрах видно, как Ливиу грохнулся на кафель. Но самый ужас произошёл, когда камеры уже не писали. Тогда никто не подозревал, что у жениха множество переломов позвоночника, поэтому его посадили на стул. Конечно, в его состоянии этого делать было категорически нельзя. Когда мужчину доставили в окружную больницу скорой помощи в Орадя, он едва мог двигать левой ногой и не чувствовал правую. Ливиу уже готовился до конца жизни провести в инвалидной коляске. Впрочем, эта перспектива до сих пор никуда не делась.
Фото © Facebook / Craciun Viorel
За несколько дней состояние жениха улучшилось, к нему вернулись контроль и чувствительность ног. Однако врачи не торопятся выпускать его из нейрохирургического отделения. Пройдут долгие месяцы, прежде чем организм Ливиу окончательно восстановится, если это вообще произойдёт. Филимон уже связался со своим адвокатом, но всё ещё думает, подавать ли на своих приятелей в суд, пишет Daily Mail.
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