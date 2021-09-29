"Я говорил, что люблю её": Выживший на Эльбрусе турист рассказал, как жена умирала на его руках в течение трёх часов
По словам мужчины, гид бросил любовь его жизни на произвол судьбы.
Кадры из видео © Передача "Пусть говорят" на Первом канале
Среди 19 участников группы восхождения на Эльбрус был Артём Нестеров. Мужчине повезло выжить в экстремальных условиях, но альпинисту не до радости. На подходе к вершине стратовулкана его супруга Елена Нестерова скончалась от обморожения. Причём намного позже, чем так "решил" гид по имени Антон.
Я похоронил жену дважды. Антон взял на себя роль Бога и решил, кого можно спасать, кого — нет. Он оставил мою жену, сказав, что она умерла. Даже пульс не проверил. Я потом её нашёл, был с ней
Фото © МЧС РФ
По словам Артёма, они с женой были новичками в альпинизме, но решили восходить на Эльбрус ещё давно. Последние полгода они готовились как эмоционально, так и физически: отказались от алкоголя и начали регулярно бегать. Но условия, с которыми пришлось столкнуться группе туристов, едва ли были бы под силу и космонавту. Но Артём, рискуя собственной жизнью, остался с супругой и пытался её согреть, растирая ей ноги, пока та двигала руками.
Я три часа держал на руках умирающую жену. Знал, что не смогут спасти. Она кричала от боли, а я говорил, что люблю её. Жалею, что не говорил этого чаще
Кадры из видео © Передача "Пусть говорят" на Первом канале
Напомним, вечером 23 сентября запросила помощи группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5400 метров на Эльбрусе. Когда туристы были почти на вершине стратовулкана, они попали в пургу. Почти нулевая видимость, ветер со скоростью до 70 м/с, мороз до –20 градусов — в результате случившегося погибло 5 человек.
WOW-news
Садальский поздравил Максакову с днём рождения, показав, как выглядит в бикини её 81-летнее тело
29 сентября, 08:19
Индийские астрологи назвали пять опасных знаков зодиака, внутри которых прячется настоящий дьявол
29 сентября, 07:35
У девочки вместо слёз образуются камни, и за два месяца их накопилось около 15 штук
28 сентября, 16:02
Комментариев: 0