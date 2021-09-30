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Опубликовано 30 сентября 2021, 11:13
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Суд признал виновными всех фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне"

Фото © ТАСС / Данил Айкин

Фото © ТАСС / Данил Айкин

Трагедия в торговом центре произошла в марте 2018 года и унесла жизни 60 человек, из которых 37 — дети.

Заводский районный суд в Кемерове признал виновными всех восьмерых фигурантов первого дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Оглашение приговора проходит в здании Ленинского районного суда из-за его вместительности. Среди обвиняемых — генеральный директор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, гендиректор компании — собственника ТРЦ Юлия Богданова, технический директор Георгий Соболев, — им вменяют "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц", а также "Нарушение требований пожарной безопасности".

Руководителя компании "Системный интегратор" Игоря Полозиненко и инженера противопожарной охраны организации Александра Никитина судят по статье "Нарушение требований пожарной безопасности", а охранника торгового центра Сергея Антюшина — за "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина и начальника службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрея Бурсина судят по статье "Халатность".

Обвиняемая по делу о пожаре в "Зимней вишне" расплакалась во время последнего слова в суде
Обвиняемая по делу о пожаре в "Зимней вишне" расплакалась во время последнего слова в суде

Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В результате страшной трагедии погибло 60 человек, 37 из которых — дети, оказавшиеся запертыми в одном из кинозалов. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский после пожара скрылся в другой стране. Спустя год его задержали в Польше и передали российским правоохранительным органам. В 2019 году на месте трагедии появился Парк ангелов, в котором высадили 60 сосен — по одной на каждого погибшего.

Трагедия с вопросами: что стало с фигурантами дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" и их бизнесом
Трагедия с вопросами: что стало с фигурантами дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" и их бизнесом
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Артур Лапсаков
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