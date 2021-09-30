Суд признал виновными всех фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне"

Трагедия в торговом центре произошла в марте 2018 года и унесла жизни 60 человек, из которых 37 — дети.

Заводский районный суд в Кемерове признал виновными всех восьмерых фигурантов первого дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Оглашение приговора проходит в здании Ленинского районного суда из-за его вместительности. Среди обвиняемых — генеральный директор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, гендиректор компании — собственника ТРЦ Юлия Богданова, технический директор Георгий Соболев, — им вменяют "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц", а также "Нарушение требований пожарной безопасности".