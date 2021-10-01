Рианна напомнила, кто главный среди всех звёзд в Instagram, показав идеальную фигуру в кожаном боди

Популярная 33-летняя певица Рианна вовсю продвигает пополнение коллекции нижнего белья своего бренда Savage x Fenty. Звезда регулярно выкладывает откровенные фото в новых комплектах и всячески подогревает интерес к шоу, которое она устроила, чтобы представить коллекцию.

Фото © Instagram / savagexfenty

В этот раз певица показала наряд, в котором она выходила к гостям и который поклонники смогут увидеть в документальном ролике — его Рианна часто выкладывает позднее. На снимках звезда позировала в тёмной комнате, примерив чёрное кожаное боди. К нему она добавила массивные украшения и естественный макияж с густо накрашенными глазами.

Фото © Instagram / savagexfenty

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Фото © Instagram / savagexfenty