Рианна напомнила, кто главный среди всех звёзд в Instagram, показав идеальную фигуру в кожаном боди
Певица готовилась к своему новому шоу и опубликовала фото в новом наряде, который подчеркнул все её достоинства.
Популярная 33-летняя певица Рианна вовсю продвигает пополнение коллекции нижнего белья своего бренда Savage x Fenty. Звезда регулярно выкладывает откровенные фото в новых комплектах и всячески подогревает интерес к шоу, которое она устроила, чтобы представить коллекцию.
В этот раз певица показала наряд, в котором она выходила к гостям и который поклонники смогут увидеть в документальном ролике — его Рианна часто выкладывает позднее. На снимках звезда позировала в тёмной комнате, примерив чёрное кожаное боди. К нему она добавила массивные украшения и естественный макияж с густо накрашенными глазами.
Живая легенда, инфа сотка👑
Ты самая лучшая на свете!
Прекрасное шоу и прекрасная ты
Мир узнал о барбадосской певице Рианне в начале нулевых, как только её сингл Unfaithful вошёл в топы разных стран, а трек Umbrella с Jay-Z закрепил этот успех. Каждый новый альбом Рианны становился хитом, за которые девушка в общей сложности получила 349 наград и статуэток. Сейчас певица больше времени уделяет бизнесу, продвигая свои бренды косметики и нижнего белья.
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