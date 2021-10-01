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Рианна напомнила, кто главный среди всех звёзд в Instagram, показав идеальную фигуру в кожаном боди

Певица готовилась к своему новому шоу и опубликовала фото в новом наряде, который подчеркнул все её достоинства.

1 октября, 15:08
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Фото © Instagram / savagexfenty

Популярная 33-летняя певица Рианна вовсю продвигает пополнение коллекции нижнего белья своего бренда Savage x Fenty. Звезда регулярно выкладывает откровенные фото в новых комплектах и всячески подогревает интерес к шоу, которое она устроила, чтобы представить коллекцию.

Фото © Instagram / savagexfenty

Фото © Instagram / savagexfenty

В этот раз певица показала наряд, в котором она выходила к гостям и который поклонники смогут увидеть в документальном ролике — его Рианна часто выкладывает позднее. На снимках звезда позировала в тёмной комнате, примерив чёрное кожаное боди. К нему она добавила массивные украшения и естественный макияж с густо накрашенными глазами.

Фото © Instagram / savagexfenty

Фото © Instagram / savagexfenty

Живая легенда, инфа сотка👑

_khalilw96

Ты самая лучшая на свете!

therealamelliaaviles

Прекрасное шоу и прекрасная ты

sarah_dawn83

Фото © Instagram / savagexfenty

Фото © Instagram / savagexfenty

Мир узнал о барбадосской певице Рианне в начале нулевых, как только её сингл Unfaithful вошёл в топы разных стран, а трек Umbrella с Jay-Z закрепил этот успех. Каждый новый альбом Рианны становился хитом, за которые девушка в общей сложности получила 349 наград и статуэток. Сейчас певица больше времени уделяет бизнесу, продвигая свои бренды косметики и нижнего белья.

Деми Роуз снялась в купальнике топлес, показав секрет ровного загара, пока её никто не видит

Деми Роуз снялась в купальнике топлес, показав секрет ровного загара, пока её никто не видит

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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