Фрик-блогер Саша Шпак вновь сошёлся со своей девушкой спустя две недели, решив дать ей шанс

За изменениями в личной жизни 42-летнего фитнес-тренера Саши Шпака его фанаты уже просто не успевают. С начинающей актрисой Дианой Мамонтовой фрик-блогер встречался всего месяц, а затем та ушла от него, высказав в Сети много неприятного. Но уже спустя две недели Саша заявляет, что они с девушкой решили вновь сойтись.

Еду к Диане. Мы решили попробовать ещё раз. Чувства у нас есть — попробуем построить отношения чуть-чуть по-другому Саша Шпак

Видео © Instagram / sashashpakofficial

Блогер объяснил, что по жизни привык давать вторые шансы и ещё ни разу об этом не пожалел. А отношениями с Дианой он дорожил, поэтому и планирует немного изменить своё поведение. Однако подписчики, которые не поверили девушке и в первый раз, поспешили отговорить кумира от ошибки, всячески намекая, что Саша наступает на те же грабли.

Фото © Instagram / sashashpakofficial

Блин, взрослый мужик, а жизнь ничему не учит. Если женщина раз ушла — ничего хорошего не будет taras2711

Диана так кричала, что на неё очередь чуть что выстроится😂 Но не тут-то было, видимо, а Саша и в Турцию отвезёт, и Греция на носу le_lya

Ну и правильно😂Надо попробовать, чтобы понять, что она на фиг не нужна🙌 grezinka8

Фото © Instagram / sashashpakofficial и dianamamontova