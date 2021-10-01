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Фрик-блогер Саша Шпак вновь сошёлся со своей девушкой спустя две недели, решив дать ей шанс

Подписчикам мужчина признался, что и у него, и у Дианы ещё остались чувства, поэтому было решено попробовать снова.

1 октября, 14:35
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Фото © Instagram / sashashpakofficial

За изменениями в личной жизни 42-летнего фитнес-тренера Саши Шпака его фанаты уже просто не успевают. С начинающей актрисой Дианой Мамонтовой фрик-блогер встречался всего месяц, а затем та ушла от него, высказав в Сети много неприятного. Но уже спустя две недели Саша заявляет, что они с девушкой решили вновь сойтись.

Еду к Диане. Мы решили попробовать ещё раз. Чувства у нас есть — попробуем построить отношения чуть-чуть по-другому

Саша Шпак

Видео © Instagram / sashashpakofficial

Блогер объяснил, что по жизни привык давать вторые шансы и ещё ни разу об этом не пожалел. А отношениями с Дианой он дорожил, поэтому и планирует немного изменить своё поведение. Однако подписчики, которые не поверили девушке и в первый раз, поспешили отговорить кумира от ошибки, всячески намекая, что Саша наступает на те же грабли.

Фото © Instagram / sashashpakofficial

Фото © Instagram / sashashpakofficial

Блин, взрослый мужик, а жизнь ничему не учит. Если женщина раз ушла — ничего хорошего не будет

taras2711

Диана так кричала, что на неё очередь чуть что выстроится😂 Но не тут-то было, видимо, а Саша и в Турцию отвезёт, и Греция на носу

le_lya

Ну и правильно😂Надо попробовать, чтобы понять, что она на фиг не нужна🙌

grezinka8

Фото © Instagram / sashashpakofficial и dianamamontova

Фото © Instagram / sashashpakofficial и dianamamontova

Сколько продлятся возобновившиеся отношения Саши и Дианы — неизвестно. Девушка сама говорила, что слишком быстро полюбила блогера, но так же быстро он ей и разонравился. Не в последнюю очередь сыграл и характер фитнес-тренера, который регулярно перетягивает всё внимание на себя и постоянно перебивает свою избранницу. В этом же Шпака обвиняла и Мася, которая прожила с ним в браке с 2015 года и развелась спустя шесть лет, не выдержав давления.

Новая девушка Саши Шпака сбежала от него через месяц отношений, повторив слова его бывшей жены

Новая девушка Саши Шпака сбежала от него через месяц отношений, повторив слова его бывшей жены

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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