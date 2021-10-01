Фрик-блогер Саша Шпак вновь сошёлся со своей девушкой спустя две недели, решив дать ей шанс
Подписчикам мужчина признался, что и у него, и у Дианы ещё остались чувства, поэтому было решено попробовать снова.
За изменениями в личной жизни 42-летнего фитнес-тренера Саши Шпака его фанаты уже просто не успевают. С начинающей актрисой Дианой Мамонтовой фрик-блогер встречался всего месяц, а затем та ушла от него, высказав в Сети много неприятного. Но уже спустя две недели Саша заявляет, что они с девушкой решили вновь сойтись.
Еду к Диане. Мы решили попробовать ещё раз. Чувства у нас есть — попробуем построить отношения чуть-чуть по-другому
Видео © Instagram / sashashpakofficial
Блогер объяснил, что по жизни привык давать вторые шансы и ещё ни разу об этом не пожалел. А отношениями с Дианой он дорожил, поэтому и планирует немного изменить своё поведение. Однако подписчики, которые не поверили девушке и в первый раз, поспешили отговорить кумира от ошибки, всячески намекая, что Саша наступает на те же грабли.
Блин, взрослый мужик, а жизнь ничему не учит. Если женщина раз ушла — ничего хорошего не будет
Диана так кричала, что на неё очередь чуть что выстроится😂 Но не тут-то было, видимо, а Саша и в Турцию отвезёт, и Греция на носу
Ну и правильно😂Надо попробовать, чтобы понять, что она на фиг не нужна🙌
Фото © Instagram / sashashpakofficial и dianamamontova
Сколько продлятся возобновившиеся отношения Саши и Дианы — неизвестно. Девушка сама говорила, что слишком быстро полюбила блогера, но так же быстро он ей и разонравился. Не в последнюю очередь сыграл и характер фитнес-тренера, который регулярно перетягивает всё внимание на себя и постоянно перебивает свою избранницу. В этом же Шпака обвиняла и Мася, которая прожила с ним в браке с 2015 года и развелась спустя шесть лет, не выдержав давления.
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