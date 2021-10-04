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Блогерша хвасталась своим богатством, и лишь полиция узнала, чем она втайне торговала

Словацкая блогерша Зузана Плакова годами впечатляла подписчиков кадрами красивой жизни, но никто из фанатов и не подозревал, что девушка замешана в наркобизнесе.

4 октября, 15:18
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Фото © Instagram / queen.plackova

На родине Зузану Плакову называют "королевой словацкого "Инстаграма". Действительно, мало кто сравнится с девушкой — на неё подписано больше 800 тысяч человек, на своих фотографиях блогерша показывает свою дорогую жизнь: самолёты, брендовая одежда. Откуда деньги? Ну, у Зузаны есть собственный бренд косметики. Но средства на основе коллагена — не единственные вещества, которыми торгует Плакова.

Фото © Instagram / queen.plackova

Фото © Instagram / queen.plackova

В понедельник словацкая полиция задержала 15 участников наркобанды, среди которых была и Плакова вместе со своим молодым человеком. Наряд ворвался в дом пары в Братиславе и явно застал их врасплох — в шикарно обустроенном коттедже нашли незарегистрированное оружие, боеприпасы, сигареты, 70 000 евро (5,9 млн рублей) наличкой и девять килограммов запрещённого вещества.

Фото © Instagram / queen.plackova

Фото © Instagram / queen.plackova

Несмотря на очевидные улики, пара отрицает и употребление, и продажу наркотиков. Мало того, в профиле девушки до сих пор выходят публикации и истории, как будто ничего вовсе и не произошло. Но комментаторы недоумевают — как можно заниматься своим инстаграмом, когда твоя свобода под угрозой. А по словам представителей власти, риск попасть за решётку у группировки действительно большой. По основной версии, эти люди причастны к импорту и распространению в стране двух видов психотропных веществ, пишет Daily Star.

Бывшая наркоманка и алкоголичка показала себя сейчас, и после такого вы бросите все вредные привычки

Бывшая наркоманка и алкоголичка показала себя сейчас, и после такого вы бросите все вредные привычки

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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