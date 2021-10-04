Блогерша хвасталась своим богатством, и лишь полиция узнала, чем она втайне торговала

На родине Зузану Плакову называют "королевой словацкого "Инстаграма". Действительно, мало кто сравнится с девушкой — на неё подписано больше 800 тысяч человек, на своих фотографиях блогерша показывает свою дорогую жизнь: самолёты, брендовая одежда. Откуда деньги? Ну, у Зузаны есть собственный бренд косметики. Но средства на основе коллагена — не единственные вещества, которыми торгует Плакова.

В понедельник словацкая полиция задержала 15 участников наркобанды, среди которых была и Плакова вместе со своим молодым человеком. Наряд ворвался в дом пары в Братиславе и явно застал их врасплох — в шикарно обустроенном коттедже нашли незарегистрированное оружие, боеприпасы, сигареты, 70 000 евро (5,9 млн рублей) наличкой и девять килограммов запрещённого вещества.

Несмотря на очевидные улики, пара отрицает и употребление, и продажу наркотиков. Мало того, в профиле девушки до сих пор выходят публикации и истории, как будто ничего вовсе и не произошло. Но комментаторы недоумевают — как можно заниматься своим инстаграмом, когда твоя свобода под угрозой. А по словам представителей власти, риск попасть за решётку у группировки действительно большой. По основной версии, эти люди причастны к импорту и распространению в стране двух видов психотропных веществ, пишет Daily Star.