НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Дизайнер надела прозрачное боди без нижнего белья, и на этих фото её легко спутать с порноактрисой

Картину испортила и цена брендового наряда — на сайте дизайнера его можно приобрести за 1700 евро (больше 143 тысяч рублей).

4 октября, 14:30
6215

Фото © Instagram / chiaraferragni

Популярный дизайнер и блогер Кьяра Ферраньи из Италии считается одним из самых успешных фешен-инфлюенсеров у себя на родине. Она сотрудничает со многими модными домами по всему миру и в 2017 году даже стала самой богатой фешен-блогершей в списке Forbes. Поэтому 34-летняя красотка может позволить себе боди за 1700 евро (больше 143 тысяч рублей) от бренда Schiaparelli.

Фото © Instagram / chiaraferragni

Фото © Instagram / chiaraferragni

Его Кьяра выгуляла на днях в роскошном ресторане, устроив себе прогулку по улицам Парижа. Чёрное боди просвечивало полностью, и от публичного позора девушку спасали только золотые вставки — пэстис, которые прикрывали грудь. Образ модница дополнила кожаной курткой с золотой аппликацией и джинсами с высокой талией.

Фото © Instagram / chiaraferragni

Фото © Instagram / chiaraferragni

Эффектная блондинка нередко выкладывает фото в откровенных нарядах, не стесняясь демонстрировать грудь 25 млн подписчиков. И в этот раз смелый поступок девушки поддержали в комментариях, восторгаясь и её нарядом, и фигурой.

Фото © Instagram / chiaraferragni

Фото © Instagram / chiaraferragni

Потрясающий образ! Поражена его целостностью и эпичностью!

Rachelzeilic

Сперва подумала, что это ты так эмодзи грудь прикрыла, а это пэстис? Изумительная идея!

Doina

Слов нет от такой красоты — одни эмоции!

Aurorabaruto

Рианна напомнила, кто главный среди всех звёзд в Instagram, показав идеальную фигуру в кожаном боди

Рианна напомнила, кто главный среди всех звёзд в Instagram, показав идеальную фигуру в кожаном боди

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Блогерша хвасталась своим богатством, и лишь полиция узнала, чем она втайне торговала

сегодня в 15:18

"У него лицо пьяницы": Врачи раскрыли, что могло случиться с Элджеем, который за считаные недели превратился в старика

сегодня в 12:18

Милонов назвал негодяйством поцелуй мужчин в эфире ТНТ и призвал прекратить вещание канала

сегодня в 18:02

Невролог заподозрил у Андрея Губина рак или ВИЧ из-за лишающей его зубов болезни

сегодня в 17:48

Дава отомстил Бузовой и слил с ней переписку, показав, как она названивает ему даже после разрыва

сегодня в 13:09

Новости партнеров

Layer 1