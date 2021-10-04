Дизайнер надела прозрачное боди без нижнего белья, и на этих фото её легко спутать с порноактрисой
Картину испортила и цена брендового наряда — на сайте дизайнера его можно приобрести за 1700 евро (больше 143 тысяч рублей).
Популярный дизайнер и блогер Кьяра Ферраньи из Италии считается одним из самых успешных фешен-инфлюенсеров у себя на родине. Она сотрудничает со многими модными домами по всему миру и в 2017 году даже стала самой богатой фешен-блогершей в списке Forbes. Поэтому 34-летняя красотка может позволить себе боди за 1700 евро (больше 143 тысяч рублей) от бренда Schiaparelli.
Его Кьяра выгуляла на днях в роскошном ресторане, устроив себе прогулку по улицам Парижа. Чёрное боди просвечивало полностью, и от публичного позора девушку спасали только золотые вставки — пэстис, которые прикрывали грудь. Образ модница дополнила кожаной курткой с золотой аппликацией и джинсами с высокой талией.
Эффектная блондинка нередко выкладывает фото в откровенных нарядах, не стесняясь демонстрировать грудь 25 млн подписчиков. И в этот раз смелый поступок девушки поддержали в комментариях, восторгаясь и её нарядом, и фигурой.
Потрясающий образ! Поражена его целостностью и эпичностью!
Сперва подумала, что это ты так эмодзи грудь прикрыла, а это пэстис? Изумительная идея!
Слов нет от такой красоты — одни эмоции!
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