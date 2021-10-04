Крокодил в один прыжок съел дрон, который кружил над ним, но журналисты восстановили жуткие кадры
Запись происшествия "от первого лица" стала вирусной, стоило авторам ей поделиться.
Кадр из видео © YouTube / ABC News
Австралия знаменита своей разнообразной фауной, и это огромное подспорье для журналистов. Даже в самое затишье есть о чём рассказать зрителям. Так, несколько недель назад репортёры ABC News отправились в местный парк Crocodulys Park, в котором обитает множество хищников. Съёмки были приурочены к 50-летию запрета на охоту на крокодилов. Подходить к рептилиям близко слишком опасно, поэтому группа решила использовать дрон с камерой. Как оказалось, идея была не самая удачная.
По словам оператора Дэйна Хёрста, все крокодилы были очень пугливыми. Почти сразу они уплыли подальше от дрона. Но один стоял неподвижно и пристально следил за летающим прибором. Дэйн решил заснять рептилию крупным планом и подлетел к ней ближе. Это было второе неудачное решение, из-за которого телекомпания лишилась оборудования.
Я подлетел поближе и тут же заметил, что крокодил выпрыгивает из воды. Потом — лишь лязг смыкающихся челюстей
Дэйн поехал обратно в редакцию, уже готовый получать выговор от начальника, ведь дрон был совсем новеньким. Но этим история не кончилась. Спустя две недели устройство всё-таки удалось найти в водоёме. Оно уже не включалось, но карта памяти, на которой остались записи с места происшествия, всё ещё работала.
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