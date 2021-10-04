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Крокодил в один прыжок съел дрон, который кружил над ним, но журналисты восстановили жуткие кадры

Запись происшествия "от первого лица" стала вирусной, стоило авторам ей поделиться.

4 октября, 11:50

Кадр из видео © YouTube / ABC News

Австралия знаменита своей разнообразной фауной, и это огромное подспорье для журналистов. Даже в самое затишье есть о чём рассказать зрителям. Так, несколько недель назад репортёры ABC News отправились в местный парк Crocodulys Park, в котором обитает множество хищников. Съёмки были приурочены к 50-летию запрета на охоту на крокодилов. Подходить к рептилиям близко слишком опасно, поэтому группа решила использовать дрон с камерой. Как оказалось, идея была не самая удачная.

Кадры из видео © YouTube / ABC News

По словам оператора Дэйна Хёрста, все крокодилы были очень пугливыми. Почти сразу они уплыли подальше от дрона. Но один стоял неподвижно и пристально следил за летающим прибором. Дэйн решил заснять рептилию крупным планом и подлетел к ней ближе. Это было второе неудачное решение, из-за которого телекомпания лишилась оборудования.

Я подлетел поближе и тут же заметил, что крокодил выпрыгивает из воды. Потом — лишь лязг смыкающихся челюстей

Дэйн Хёрст

Кадры из видео © YouTube / ABC News

Кадры из видео © YouTube / ABC News

Дэйн поехал обратно в редакцию, уже готовый получать выговор от начальника, ведь дрон был совсем новеньким. Но этим история не кончилась. Спустя две недели устройство всё-таки удалось найти в водоёме. Оно уже не включалось, но карта памяти, на которой остались записи с места происшествия, всё ещё работала.

Близняшка, которую сестра вырвала из пасти крокодила, показала ужасающие шрамы после нападения

Близняшка, которую сестра вырвала из пасти крокодила, показала ужасающие шрамы после нападения

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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