Крокодил в один прыжок съел дрон, который кружил над ним, но журналисты восстановили жуткие кадры

Австралия знаменита своей разнообразной фауной, и это огромное подспорье для журналистов. Даже в самое затишье есть о чём рассказать зрителям. Так, несколько недель назад репортёры ABC News отправились в местный парк Crocodulys Park, в котором обитает множество хищников. Съёмки были приурочены к 50-летию запрета на охоту на крокодилов. Подходить к рептилиям близко слишком опасно, поэтому группа решила использовать дрон с камерой. Как оказалось, идея была не самая удачная.

Кадры из видео © YouTube / ABC News

По словам оператора Дэйна Хёрста, все крокодилы были очень пугливыми. Почти сразу они уплыли подальше от дрона. Но один стоял неподвижно и пристально следил за летающим прибором. Дэйн решил заснять рептилию крупным планом и подлетел к ней ближе. Это было второе неудачное решение, из-за которого телекомпания лишилась оборудования.

Я подлетел поближе и тут же заметил, что крокодил выпрыгивает из воды. Потом — лишь лязг смыкающихся челюстей Дэйн Хёрст

Кадры из видео © YouTube / ABC News