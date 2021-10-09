Щенки тибетского мастифа выросли настолько большими, что испуганные соседи путают их со львами

В 2019 году Шон Кингснорт и Катрина Спрингсм из Корби думали о том, чтобы завести питомца. Изучая тематические сервисы и группы, они наткнулись на публикацию, в которой хозяин рассказывал про тибетского мастифа по кличе Мишка. Мужчина не мог содержать зверя у себя дома из-за его огромных размеров. Тогда британцы решили — они просто обязаны забрать полугодовалого пса себе. Но на этом история не закончилась.

Фото © Facebook / Shaun Kingsnorth

Когда его впервые увидел, я просто влюбился. Мы знали, что его размер может быть проблемой. Поначалу он был очень настороженным, но нам потребовалось совсем немного времени, чтобы расположить его к себе Шон Кингснорт

Через полгода, когда Мишка уже жил с парой, Шону вдруг написали представители румынской благотворительной организации. По словам незнакомцев, они увидели, какие условия британец обеспечил своему нынешнему питомцу, и решили предложить ему навсегда приютить ещё одного тибетского мастифа — самку по кличке Амира. Супруги не могли отказать, и уже совсем скоро новый пёс переехал в Британию.

Фото © Facebook / Shaun Kingsnorth

Сейчас мастифы весят по 70 кг каждый, а на задних лапах они выше младшего сына пары, шестилетнего Райана. Хоть супруги живут в городе и у них нет огромного двора, собаки дома не скучают — Шон работает строителем в местной фирме и почти всегда берёт собак на объекты, пишет Daily Mail.

Мне очень повезло, что я работаю именно там, где работаю. Пока я занимаюсь своими делами, питомцы могут бегать по полям или бродить поблизости Шон Кингснорт

Фото © Facebook / Shaun Kingsnorth