Щенки тибетского мастифа выросли настолько большими, что испуганные соседи путают их со львами
Пару лет назад жизнь героев этого материала перевернулась — к ним в дом подселилась парочка львов... ну, по крайне мере так думали соседи.
В 2019 году Шон Кингснорт и Катрина Спрингсм из Корби думали о том, чтобы завести питомца. Изучая тематические сервисы и группы, они наткнулись на публикацию, в которой хозяин рассказывал про тибетского мастифа по кличе Мишка. Мужчина не мог содержать зверя у себя дома из-за его огромных размеров. Тогда британцы решили — они просто обязаны забрать полугодовалого пса себе. Но на этом история не закончилась.
Когда его впервые увидел, я просто влюбился. Мы знали, что его размер может быть проблемой. Поначалу он был очень настороженным, но нам потребовалось совсем немного времени, чтобы расположить его к себе
Через полгода, когда Мишка уже жил с парой, Шону вдруг написали представители румынской благотворительной организации. По словам незнакомцев, они увидели, какие условия британец обеспечил своему нынешнему питомцу, и решили предложить ему навсегда приютить ещё одного тибетского мастифа — самку по кличке Амира. Супруги не могли отказать, и уже совсем скоро новый пёс переехал в Британию.
Сейчас мастифы весят по 70 кг каждый, а на задних лапах они выше младшего сына пары, шестилетнего Райана. Хоть супруги живут в городе и у них нет огромного двора, собаки дома не скучают — Шон работает строителем в местной фирме и почти всегда берёт собак на объекты, пишет Daily Mail.
Мне очень повезло, что я работаю именно там, где работаю. Пока я занимаюсь своими делами, питомцы могут бегать по полям или бродить поблизости
И вот семейка живёт со своими огромными собаками уже почти два года. С тех пор у них накопилось много забавных историй, связанных с их питомцами. К примеру, однажды Шон привёл Мишку и Амиру к ветеринару и поставил того в тупик. Мужчина уже готовился звонить в полицию, ведь был уверен — таких редких собак разве что могли украсть из зоопарка. А совсем недавно прохожие приняли их за львов. Кажется, кто-то не знает, как выглядят настоящие короли саванны.
WOW-animals
Собака научилась разговаривать с хозяином, и видео с её смешной речью очарует кого угодно
сегодня в 10:00
Собаки привели домой овцу, но тут вернулась хозяйка, сняв уморительное видео с их виноватыми мордами
вчера в 09:05
Крокодил в один прыжок съел дрон, который кружил над ним, но журналисты восстановили жуткие кадры
4 октября, 11:50
Комментариев: 0