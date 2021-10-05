Ратаковски выложила откровенное фото вскоре после признания, что её домогался известный певец

Популярная 30-летняя модель Эмили Ратаковски всегда поражала своей идеальной фигурой и каменным прессом. И по её фото сложно сказать, что всего полгода назад она родила своего первенца. Спустя месяц после знаменательного события девушка стала хвастаться прежними формами, вызывая зависть у коллег и фанаток.

Фото © Instagram / inamoratawoman

Купальники и домашнюю одежду собственного бренда Эмили предпочитает рекламировать на себе. Поэтому и в этот раз она продемонстрировала коричневое бикини с принтом. Поразительно, что на одном из снимков талия модели оказалась чуть менее идеальной, чем раньше, и с боков появились складки. Однако даже это не омрачило настроения подписчиков, которые насладились видом по полной.

Фото © Instagram / inamoratawoman

Любой, кто посмотрит на эти фото, точно поймет, что "бог — это женщина" (с) darina.claudia

Эмили, ты такая сексуальная, что даже дыхание перехватывает surferguy86

Эти фото такие горячие, что я пальцы обжёг, когда их лайкал))) off_gangster_on

Фото © Instagram / inamoratawoman