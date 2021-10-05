Ратаковски выложила откровенное фото вскоре после признания, что её домогался известный певец
Так модель решила продемонстрировать пополнение в коллекции собственного бренда, решив, что никто лучше с этим не справится.
Популярная 30-летняя модель Эмили Ратаковски всегда поражала своей идеальной фигурой и каменным прессом. И по её фото сложно сказать, что всего полгода назад она родила своего первенца. Спустя месяц после знаменательного события девушка стала хвастаться прежними формами, вызывая зависть у коллег и фанаток.
Купальники и домашнюю одежду собственного бренда Эмили предпочитает рекламировать на себе. Поэтому и в этот раз она продемонстрировала коричневое бикини с принтом. Поразительно, что на одном из снимков талия модели оказалась чуть менее идеальной, чем раньше, и с боков появились складки. Однако даже это не омрачило настроения подписчиков, которые насладились видом по полной.
Любой, кто посмотрит на эти фото, точно поймет, что "бог — это женщина" (с)
Эмили, ты такая сексуальная, что даже дыхание перехватывает
Эти фото такие горячие, что я пальцы обжёг, когда их лайкал)))
Но такая красота Эмили сыграла с нею злую шутку. На днях модель рассказала, как во время съёмок клипа на песню Робина Тика Blurred Lines её стал домогаться пьяный исполнитель хита. Режиссёр клипа остановила съёмку, но модель не стала устраивать скандал из-за пережитого унижения. К тому же об Эмили тогда никто не знал, и она побоялась травли.
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