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Девушка уличила парня в измене, посмотрев Instagram незнакомцев, и вот чему ФБР надо у неё поучиться

Ни один агент ФБР и частный сыщик не сравнятся с девушкой, которая заподозрила возлюбленного в неверности.

6 октября, 14:12

Кадры из видео © TikTok / chlopowell2

Пользовательница "Тиктока" chlopowell2 поделилась видео, на котором её подруга рассказала удивительную историю, как она вывела своего парня на чистую воду. Ей не понадобилось ни следить за парнем, ни заказывать частного сыщика. Девушке пришлось лишь немного посидеть в "Инстаграме". В такие моменты в очередной раз становится понятно, что все эти разговоры о "слабом поле" — лишь глупые стереотипы.

Кадры из видео © TikTok / chlopowell2

На двадцатисекундном ролике видно, как chlopowell2 сидит в машине, пока её подруга, имя которой так и не раскрыли, рассказывает проверенную схему. Девушка заподозрила своего избранника в измене. И, по словам "Шерлока в юбке", когда её партнёр уехал куда-то вечером, она, используя лишь геотег, приступила к поиску в "Инстаграме". Конечно, вряд ли бы кто-то стал публиковать фото из ресторана с ним, но ведь в заведении было много других посетителей... И интуиция "следовательницу" не подвела.

Я заходила в профиль каждой девушки, которая отметила это место, открывала их истории и смотрела их все. Затем я сделала запись с экрана и замедлила видео, чтобы посмотреть, смогу ли я увидеть его на заднем плане... Я поймала его!

подруга chlopowell2

Кадры из видео © TikTok / chlopowell2

Кадры из видео © TikTok / chlopowell2

Такого подхода к решению вопроса не ожидал никто. Пользователи "Тиктока" были так восхищены девушкой, что всего за неделю ролик посмотрели почти миллион человек. В комментариях люди обращаются к властям — они просто обязаны взять сыщицу к себе в штат, пишет Indy100. Впрочем, многие отметили, раз парень довёл свою любимую до того, что она его проверяет, значит, отношениям и так уже пришёл конец.

Мне даже как-то стыдно, что я до такого не додумалась. Она — гений

gracietullio

Если ты дошла до того, что проверяешь своего парня... вашим отношениям осталось недолго

matttradez

Должно быть, он дал ей достаточно поводов

jamminwithamin

Блогерша раскрыла самые неочевидные знаки, по которым быстро и легко можно вычислить изменника

Блогерша раскрыла самые неочевидные знаки, по которым быстро и легко можно вычислить изменника

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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