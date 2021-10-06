Девушка уличила парня в измене, посмотрев Instagram незнакомцев, и вот чему ФБР надо у неё поучиться
Ни один агент ФБР и частный сыщик не сравнятся с девушкой, которая заподозрила возлюбленного в неверности.
Пользовательница "Тиктока" chlopowell2 поделилась видео, на котором её подруга рассказала удивительную историю, как она вывела своего парня на чистую воду. Ей не понадобилось ни следить за парнем, ни заказывать частного сыщика. Девушке пришлось лишь немного посидеть в "Инстаграме". В такие моменты в очередной раз становится понятно, что все эти разговоры о "слабом поле" — лишь глупые стереотипы.
На двадцатисекундном ролике видно, как chlopowell2 сидит в машине, пока её подруга, имя которой так и не раскрыли, рассказывает проверенную схему. Девушка заподозрила своего избранника в измене. И, по словам "Шерлока в юбке", когда её партнёр уехал куда-то вечером, она, используя лишь геотег, приступила к поиску в "Инстаграме". Конечно, вряд ли бы кто-то стал публиковать фото из ресторана с ним, но ведь в заведении было много других посетителей... И интуиция "следовательницу" не подвела.
Я заходила в профиль каждой девушки, которая отметила это место, открывала их истории и смотрела их все. Затем я сделала запись с экрана и замедлила видео, чтобы посмотреть, смогу ли я увидеть его на заднем плане... Я поймала его!
Такого подхода к решению вопроса не ожидал никто. Пользователи "Тиктока" были так восхищены девушкой, что всего за неделю ролик посмотрели почти миллион человек. В комментариях люди обращаются к властям — они просто обязаны взять сыщицу к себе в штат, пишет Indy100. Впрочем, многие отметили, раз парень довёл свою любимую до того, что она его проверяет, значит, отношениям и так уже пришёл конец.
Мне даже как-то стыдно, что я до такого не додумалась. Она — гений
Если ты дошла до того, что проверяешь своего парня... вашим отношениям осталось недолго
Должно быть, он дал ей достаточно поводов
WOW-news
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