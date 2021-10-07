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Дрэг-квин в TikTok затроллили русские фанаты, приняв его за Хованского, несмотря на макияж и парики

В комментариях Долли Пейдж поздравляют с освобождением из тюрьмы, а тому только остаётся недоуменно смотреть на кириллицу.

7 октября, 15:56

Фото © Instagram / yurykhovansky

Странные вещи произошли в тиктоке французского артиста бурлеска под псевдонимом Долли Пейдж. Парень выкладывал забавные ролики, показывая свои образы в платьях и хвастаясь сложными макияжами. Однако под одним из последних видео появилось слишком много пользователей из России, которые принялись поздравлять его с выходом из тюрьмы.

Видео © TikTok / dolly__page

Русскоговорящие любители "Тиктока" устроили настоящую тролль-атаку на аккаунт дрэг-квин, в шутку приняв его за блогера Юрия Хованского. Тот сейчас, кстати, находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма. Французский артист многим напомнил Хованского круглым лицом и буйными кудряшками, о чём ему с готовностью сообщили в комментариях.

Фото © TikTok / dolly__page и © Instagram / yurykhovansky

Фото © TikTok / dolly__page и © Instagram / yurykhovansky

Хотела написать про Хову, но все уже до меня это сделали

s.nega

О, Хованского выпустили

___wheresmymind___

Тюрьма изменила Хованского

escapismandcommunism

Ахаха, отличный план Ховы на побег

deckerukr

Фото © Instagram / dolly__page и yurykhovansky

Фото © Instagram / dolly__page и yurykhovansky

Несмотря на шутки, дела у Долли Пейдж идут прекрасно, чего не скажешь о Хованском. На днях адвокат блогера пытался доказать, что возбуждение дела об оправдании терроризма является незаконным. Песню про "Норд-Ост" он спел на стриме девять лет назад, и сроки давности преступления уже вышли. Однако суд не согласился с такой позицией и жалобу отклонил, пишет "Фонтанка".

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Стендап-комик с треском провалила первое свидание, после которого парень лишился внутреннего органа

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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