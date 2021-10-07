Дрэг-квин в TikTok затроллили русские фанаты, приняв его за Хованского, несмотря на макияж и парики

Странные вещи произошли в тиктоке французского артиста бурлеска под псевдонимом Долли Пейдж. Парень выкладывал забавные ролики, показывая свои образы в платьях и хвастаясь сложными макияжами. Однако под одним из последних видео появилось слишком много пользователей из России, которые принялись поздравлять его с выходом из тюрьмы.

Видео © TikTok / dolly__page

Русскоговорящие любители "Тиктока" устроили настоящую тролль-атаку на аккаунт дрэг-квин, в шутку приняв его за блогера Юрия Хованского. Тот сейчас, кстати, находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма. Французский артист многим напомнил Хованского круглым лицом и буйными кудряшками, о чём ему с готовностью сообщили в комментариях.

Фото © TikTok / dolly__page и © Instagram / yurykhovansky

Хотела написать про Хову, но все уже до меня это сделали s.nega

О, Хованского выпустили ___wheresmymind___

Тюрьма изменила Хованского escapismandcommunism

Ахаха, отличный план Ховы на побег deckerukr

Фото © Instagram / dolly__page и yurykhovansky