2022-й станет трудным для четырёх знаков зодиака, и вот что Павел Глоба советует не упускать из виду
Звёзды рекомендуют этим представителям зодиакального круга не расслабляться и быть готовыми отражать нападки судьбы.
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Ракам с самого начала года следует сохранять спокойствие и невозмутимость и не идти на поводу у амбиций. Только хорошо взвешенные решения приведут к успеху в карьере или бизнесе. Однако из-за напряжённого графика может начаться разлад в семье. Лучшим решением будет взять себя в руки и не обострять конфликты. К концу года также нужно быть готовым к проверкам со стороны руководства, зато материальное положение должно улучшиться.
Львам удастся завершить все начинания только при одном условии. Нужно составить чёткий план и подходить к выполнению обязанностей системно. Кроме того, Львы, которые не смогут сдержать свою высокомерность, рискуют стать участниками постоянных скандалов в семье. Ближе к концу лета представителям этого знака звёзды советуют обратить внимание на финансы — погасить долги и распланировать бюджет. По словам Павла Глобы, несмотря на трудности, год станет благоприятным для заведения потомства, пишет Novyjgod.
Успех Стрельцов будет зависеть от мелочей, которые не стоит упускать из виду. Чтобы обеспечить счастливое будущее, также стоит обратить внимание на отношения в семье и повышение квалификации. Про попытки подавлять окружающих этому знаку лучше забыть, ведь в грядущем году преодолеют проблемы только те, кто заручится поддержкой друзей и коллектива. Летом Стрельцам стоит отказаться от экстрима, иначе можно получить травмы. Большие траты во второй половине лета спровоцируют скандалы в семье, поэтому уже в начале года стоит обеспечить себе финансовую подушку.
Козерогам придётся быть настороже с самого боя курантов. Вполне возможно, 2022-й начнётся с потери работы и средств.
На помощь придут внутренняя дисциплина и заранее отложенные деньги. Но уже в начале весны у самых упорных Козерогов появится шанс открыть своё прибыльное дело. Главное — его не упустить. Во второй половине года звёзды советуют отдохнуть от свалившихся трудностей и прийти в себя.
WOW-news
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